Formel 1 live: Großer Preis der USA

Runde 17 von 56: Hamilton kommt immer näher an Räikkönen ran, der noch dazu gleich irgendwann in die Box muss. Lange wird es nicht mehr dauern, bis der Titelverteidiger die Führung übernimmt.

Runde 16 von 56: Vettel liegt jetzt ungefähr 17 Sekunden hinter Hamilton, außerdem muss er im Gegensatz zum Briten noch an die Box - da kommen etwa 20 Sekunde obendrauf. Das macht wenig Hoffnung für Ferrari.

Runde 14 von 56: Hamilton ist mittlerweile wieder vor Bottas und liegt auf Rang zwei. Bleibt es dabei, muss Vettel Fünfter werden, um den WM-Erfolg Hamiltons zumindest heute noch zu verhindern.

Runde 12 von 56: Die virtuelle Safety-Car-Phase ist vorbei. Vettel überholt Hülkenberg und ist jetzt Fünfter.

Runde 11 von 56: Räikkönen täuscht eine Einfahrt in die Box an, fährt dann aber doch weiter. Stattdessen fährt Hamilton zum Reifenwechsel und bekommt gelbe Pneus. Der Brite ist jetzt Dritter.

Runde 9 von 56: Technischer Defekt bei Ricciardo. Der Australier muss das Rennen beenden. Vettel profitiert von diesem Ausfall, überholt außerdem Sainz und rückt auf Rang sechs vor. Das virtuelle Safety-Car "kommt raus".

Runde 8 von 56: Durch den Fehler von Vettel ist Hülkenberg auf Rang sechs nach vorne gekommen. Er war sogar Fünfter. Gerade ist er von Verstappen, überholt worden, der mal wieder beweist, wie schnell er sich durch das gesamte Feld nach vorne arbeiten kann. Vettel liegt momentan 21 Sekunden hinter Hamilton.

Runde 6 von 56: Stroll muss wegen seiner Kollision mit Alonso eine Durchfahrtstrafe absolvieren.

Runde 5 von 56: Vettel liegt auf Rang zehn und muss als nächstes an Perez und Ocon vorbei. Vorne ist Räikkönen weiter vor Hamilton. Abstand etwas mehr als eine Sekunde.

Runde 3 von 56: Der von Rang 18 gestartete Verstappen ist schon Neunter. Grosjean und Alonso sind nach Kollisionen direkt nach dem Start schon raus. Stroll hatte Alonso abgeräumt, Grosjean hatte sich verbremst.

Runde 1 von 56: Dreher von Vettel nach einer Kollision mit Ricciardo. Es geht schon wieder katastrophal los für Ferrari. Der Deutsche ist jetzt nur noch 15. Vettel wollte offenbar (wieder) zu viel und blieb stur, als der Australier zum Überholen ansetzte. Die Quittung folgte prompt.

START - Räikkönen schiebt sich an Hamilton vorbei. Vettel muss kurz neben die Strecke, attackiert dann aber erfolgreich Ricciardo.

20:10 Uhr: Es geht auf die Aufwärmrunde.

20:09 Uhr: Die Statistik in Austin spricht klar für Mercedes und Hamilton. Die vergangenen vier Rennen auf dem Circuit of the Americas gingen an den Briten. Vettel, der Sieger von 2013, hofft beim Start auf die Schützenhilfe seines Teamkollegen. Gelingt Räikkönen ein guter Start, könnte er sich erstmal vor Hamilton setzen.

20:05 Uhr: In der Startaufstellung steht Hamilton also ganz vorn. Vettel, der im Qualifying Zweiter wurde, geht als Fünfter ins Rennen. Eine Strafe wegen zu schnellen Fahrens während einer Rotphase beim Training am Freitag ist der Grund für die Rückversetzung. Ein klares Handicap für Vettel, der aber alles geben wird, um den Abstand nach vorne schnell zu verkleinern. Vor Vettel stehen Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas und auf Platz zwei Teamkollege Kimi Räikkönen. Ein sehr gutes Ergebnis lieferte Renault-Pilot Nico Hülkenberg, der als Siebter startet.

20:02 Uhr: Erster Matchball für Titelverteidiger Lewis Hamilton: Gewinnt der Brite auf dem Circuit of the Americas in Austin, und Sebastian Vettel schafft es gleichzeitig nicht, weiter nach vorne als auf Rang drei, ist der Mercedes-Pilot vorzeitig Weltmeister. Aber: Ferrari war schnell an diesem Wochenende, auch wenn die Pole an Hamilton ging. Es wird ein spannendes Rennen.

20:00 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker zum Großen Preis der USA in Austin!