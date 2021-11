Formel 1: Lewis Hamilton siegt nach starker Aufholjagd

In der Sekunde der Entscheidung konnte sich auch der sonst eher beherrschte Toto Wolff nicht mehr zurückhalten. Den Motorsportchef von Mercedes hielt es in der Box kaum auf seinem Sitz. Mit weit aufgerissenen Augen und ausgestrecktem Zeigefinger jubelte er wütend in die auf ihn gerichtete Fernsehkamera. Was war passiert? Der 49-jährige Österreicher hatte soeben nichts anders als die Entscheidung des Großen Preises von Sao Paulo miterlebt - in der 59. von 71 Runden, zugunsten seines Schützlings Lewis Hamilton.

Schon seit einiger Zeit lag Hamilton zu diesem Zeitpunkt des Rennes direkt hinter seinem ärgsten Konkurrenten um den Weltmeistertitel, den aktuellen WM-Führenden Max Verstappen. Einen Überholversuch des Briten hatte der Niederländer abgewehrt, indem er ihm außen kompromisslos keinen Platz ließ und spät bremste, so dass beide Boliden von der Strecke mussten und auf die asphaltierte Auslaufzone ausritten. Zwar prüfte die Rennleitung den Zwischenfall, verzichtete zum großen Ärger der Mercedes-Verantwortlichen aber auf die Verhängung einer Zeitstrafe gegen Verstappen.

Auch deswegen entlud sich der Frust von Toto Wolff in Form des wütend gereckten Zeigefingers. "Das war ein Gruß an den Rennleiter", sagte er, immer noch brodelnd, am Sky-Mikrofon. "Das können wir so nicht auf uns sitzen lassen. Da werden Entscheidungen getroffen, die nicht nachvollziehbar sind. Irgendwo sind Grenzen."

Schließlich aber hatte der Red Bull keine Chance gegen den von hinten heranrauschenden Mercedes. Hamilton zog vorbei und legte schnell mehrere Sekunden zwischen sich und Verstappen.

Schwarzes Wochenende mit goldenem Schluss

"Vor dem Wochenende hätte ich nicht gedacht, das wir die Lücke auf Red Bull so schließen könnten, wie wir es gemacht haben", sagte Hamilton im Siegerinterview. "Das zeigt, dass man nie aufhören darf zu pushen und zu kämpfen." Tatsächlich war das Wochenende in Brasilien für Mercedes und Hamilton zunächst überhaupt nicht nach Wunsch gelaufen. Zwei Strafen - wegen der Verwendung eines irregulären Heckflügels im freien Training und wegen eines ausgetauschten Motors nach dem Rennen in Mexiko - hatte Hamilton zunächst zurückgeworfen im Kampf um seinen achten WM-Titel. Während Verstappen von Startplatz zwei ins Rennen ging, musste Hamilton von der zehnten Position starten. Allerdings dauerte es nicht lange, bis sich der 36-jährige Brite in Schlagdistanz gebracht hatte.

Endlich vorbei: In der 59. Runde schaffte es Lewis Hamilton (l.) Max Verstappen (r.) hinter sich zu lassen

"Das war ein Sieg für die ganzen Fans hier in Brasilen. Vielen Dank für die Unterstützung. Eine solche Unterstützung hatte ich seit meinem Heimrennen in Silverstone nicht mehr", sagte Hamilton im Ziel, nachdem er eine Ehrenrunde mit der brasilianischen Flagge in der Hand absolviert hatte. "Das Team hat einen Superjob gemacht, auch Valtteri. Wir haben so viele Punkte wie möglich geholt."

Pech für Schumacher

Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas kam hinter Verstappen als Dritter ins Ziel. Die beiden Deutschen, Sebastian Vettel im Aston Martin und Haas-Pilot Mick Schumacher belegten die Plätze elf und 18. Schumacher hatte zu Beginn des Rennens Pech, als sich nach einer leichten Kollision mit einem Konkurrenten sein Frontflügel löste und unter dem Auto verhakte. Er verlor auf dem Weg in die Box viel Zeit und fuhr anschließend nur noch hinterher.

In der WM-Wertung geht es drei Rennen vor dem Ende der Saison wieder enger zu. Hamilton hat mit seinem 101. Grand-Prix-Sieg einige Punkte gutgemacht und liegt nun 14 Zähler hinter Verstappen. Das nächste Rennen findet bereits am kommenden Sonntag in Katar statt.