Formel 1: Charles Leclerc startet in Kanada ganz hinten

Qualifying:

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat sich beim Qualifying zum Großen Preis von Kanada in Montreal (Start Sonntag 20 Uhr MESZ) die vorderste Startposition gesichert. Der amtierende Weltmeister und WM-Führende setzte sich bei kaltem und zunächst regnerischem Wetter bei nach und nach abtrocknender Strecke vor "Altmeister" Fernando Alonso im Alpine Renault und Carlos Sainz jr. im Ferrari durch. Ein sehr gutes Ergebnis erreichte Mick Schumacher. Der 24-Jährige kam im Haas auf Rang sechs und schaffte damit das bislang beste Quali-Ergebnis seiner Formel-1-Karriere.

Für Ferrari-Pilot und WM-Anwärter Charles Leclerc war das Qualifying bereits gelaufen, bevor es überhaupt losging. Eine Woche nach dem Ferrari-Desaster in Baku, bei dem neben Leclerc auch sein Teamkollege Sainz jr. mit technischem Defekt ausfielen, wurden beim Rennauto des Monegassen Motorenteile erneuert. Allerdings hatte Leclerc das straffreie Kontingent für den Austausch dieser Teile bereits ausgereizt. Die Folge: Er muss beim Rennen am Sonntag vom Ende des Feldes starten. In der Qualifikation drehte er zwar im Regen von Montreal ein paar Runden, setzte in der zweiten Qualifikationsphase, dem Q2, aber keine Zeit mehr und wurde 15.

Damit setzte sich Leclercs Pechsträhne der vergangenen Wochen fort. Nach den ersten drei WM-Läufen hatte er noch 46 Punkte Vorsprung auf Weltmeister Max Verstappen im Red Bull gehabt, mittlerweile liegt er 34 Zähler hinter dem Niederländer. Dies liegt auch an seinen Motorschäden bei den Rennen in Barcelona und zuletzt in Baku. Zudem leistete er sich beim Heimrennen Imola einen Fahrfehler. Beim Grand Prix in Monaco gab es einen Fehler beim Reifenwechsel, durch den Leclerc die Chance auf den Sieg oder ein besseres Ergebnis genommen wurde.

Verstappens Teamkollege, der Monaco-Sieger Sergio Perez, rutschte im Q2 mit seinem Boliden in die Reifenstapel. Er schied aus und sorgte, da sein Auto festsaß und geborgen worden musste, für eine Unterbrechung. Der Mexikaner geht nur als 13. ins Rennen. Nicht zufrieden war auch Sebastian Vettel. Obwohl er im dritten Training bei ähnlichem Wetter noch Drittbester gewesen war, gab es für ihn im Qualifying eine herbe Enttäuschung: Der vierfache Weltmeister wurde nur 17.

Stimmen:

Max Verstappen (Red Bull): "Ich erwarte kein eindeutiges Rennen. Wir sind bei den schweren Bedingungen heute ruhig geblieben und daher bin ich happy mit der Pole."

Fernando Alonso (Alpine Renault): "Es ist ein tolles Gefühl. Es war bisher ein unglaubliches Wochenende für uns. In den nassen Bedingungen war das Auto mega. Ich habe mich so wohl gefühlt, und die Fans haben mich richtig gepusht. Wir werden Max im Rennen schon in der ersten Kurve attackieren."

Charles Leclerc (Ferrari): "Ich bin froh, hier die paar Runden gefahren zu sein. Es ist eine neue Situation für mich, aber ich bin zuversichtlich für das Rennen."

Sebastian Vettel (Aston Martin): "Es war eine Überraschung für uns. Ich glaube wir haben irgendein Problem, wir wissen noch nicht was. Wir waren das ganze Wochenende ja sehr gut unterwegs, aber im Qualifying ging gar nichts. Wir sind schnell, aber wir stehen jetzt viel weiter hinten als wir wollten. Das macht es nicht einfacher."

Streckeninfo:

Der Circuit Gilles Villeneuve liegt auf der künstlich angelegten Insel Ile Notre-Dame im Sankt-Lorenz-Strom. Mit 4,361 Kilometern Rundenlänge ist die Strecke eine der kürzeren im Formel-1-Kalender. 70-mal müssen die Piloten beim Rennen den Kurs absolvieren, um auf die Renndistanz von über 300 Kilometern zu kommen. Montreal gilt aufgrund mehrerer langer Geraden und harter Anbremspunkte vor engen Schikanen als Strecke, auf der man mit einem überlegenen Auto gut überholen kann. Gewonnen haben in Kanada seit 2015 allerdings ausschließlich Fahrer, die aus der ersten Reihe gestartet sind.