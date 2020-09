Formel 1 im Liveticker: Großer Preis von Russland

GROSSER PREIS VON RUSSLAND

---------

1. HAM ⏱️ - 2. BOT - 3. VER - 4. OCO - 5. RIC - 6. PER

ausgeschieden: STR - SAI

----------

Runde 10 von 53: Hamilton hat sich etwa anderthalb Sekunden von Bottas abgesetzt. Vettel liegt auf Rang 13, Leclerc ist Achter.

Runde 7 von 53: Die Stewards haben entschieden: Hamilton bekommt wegen seiner Verfehlungen vor dem Rennen zwei Fünf-Sekunden-Strafen aufgebrummt. Der Brite hat sein Auto offenbar an falscher Stelle abgestellt und dort Startübungen gemacht, wo es nicht erlaubt ist.

🚥 NEUSTART 🚥 Hamilton hat das Feld vor dem fliegenden Neustart stark runtergebremst, als er wieder Gas gibt, kann ihn keiner überholen. Die Reihenfolge bleibt also so, wie sie war.

Runde 5 von 53: 🚕 Das Safety Car kommt rein.

Runde 4 von 53: 🚕 Russell, Albon und Norris haben die Safety-Car-Phase für einen Reifenwechsel genutzt, sonst war kein Fahrer an der Box.

Runde 3 von 53: 🚕 Die Zeitlupe zeigt, dass Sainz von der Strecke abgekommen ist und dann beim Fahren durch den "Notausgang" die Mauer gerammt hat. Das war er selbst schuld. Stroll ist von Leclerc angestoßen worden und hat sich daraufhin gedreht.

Runde 1 von 53: 🚕 Das Safety Car kommt auf die Strecke. Sainz ist ausgeschieden. Auch Stroll musste das Rennen früh beenden. Hamilton hat es wieder an Bottas vorbei geschafft.

Runde 1 von 53: Hamilton hält zunächst die Spitze muss dann aber Bottas ziehen lassen. Verstappen verlässt die Strecke und verliert Zeit. Ein McLaren crasht, ein Racing Point ebenfalls.

🚥 START 🚥

13:10 Uhr: Damit zum Rennen, während die Fahrer auf die Aufwärmrunde gehen: Das Wetter in Sotschi ist - wie eigentlich immer - gut. Regen wird es nicht geben, allerdings müssen die Fahrer wegen der höheren Temoperaturen mit den Reifen haushalten. 53 Runden werden gefahren, der Kurs ist 5,848 Kilometer lang, zwölfmal geht es rechtsrum, dagegen nur sechsmal links. Auf den Tribünen sind in Russland 30.000 Fans dabei. "Ich habe die Fans fürchterlich vermisst, es ist toll, so viele von ihnen zu sehen", freute sich Hamilton: "Ich hoffe, sie tragen alle ihre Masken."

13:08 Uhr: Und wo wir schon bei Jubiläen und Rekordmarken sind: Auch Kimi Räikkönen stellt heute einen Rekord ein. Der "Iceman" steuert in Sotschi zum 323. Mal einen Boliden bei einem Formel-1-Rennen. Damit hat er genauso viele wie der bisherige Rekordhalter Rubens Barrichello.

13:07 Uhr: Für Sebastian Vettel, der gestern spektakulär crashte, feiert beim Russland-Grand-Prix ein Jubiläum. Es ist sein 250. Formel-1-Rennen. Allerdings wird es für ihn und für Ferrari insgesamt wohl wieder ein langer Tag werden. Charles Leclerc startet von Platz elf, Vettel geht als 14. ins Rennen. Die Strecke in Sotschi liegt den "Roten" offenbar ohnehin nicht, diesmal kommt erschwerend hinzu, dass der 2020er Ferrari nicht konkurrenzfähig ist. Die Scuderia hat zwar an der Aerodynamik ein wenig verändert, schneller geworden ist der SF1000 dadurch aber nicht.

13:05 Uhr: Für den Briten könnte es ein ganz besonderer Tag werden: Hamilton könnte mit einem Sieg die Sieg-Bestmarke von Michael Schumacher egalisieren. Hamilton hat bislang 90-mal gewonnen, Schumacher stand 91-mal ganz oben auf dem Podium. "Es fühlt sich unwirklich an, so etwas zu erreichen. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so weit kommen würde", hatte Hamilton zuletzt gesagt - mal sehen, ob es tatsächlich heute schon so weit kommt. Allerdings läuft gerade eine Untersuchung der Stewards gegen Hamilton, weil er eben auf der Boxenausfahrt längere Zeit geparkt hat.

13:03 Uhr: So etwas wie die einzige Hoffnung auf einen Nicht-Mercedes-Sieger ist der Niederländer Max Verstappen, der sich in der Qualifikation zwischen die beiden Mercedes schieben konnte und von Startplatz zwei ins Rennen geht – und das ist in Sotschi eine gute Startposition. In den bisherigen sechs Grands Prix rund um das Olympiagelände hat nämlich meistens ein anderer Fahrer gewonnen, als der, der von der Spitzenposition ins Rennen ging. "Es ist zwar schön, auf der Pole Position zu stehen, aber wahrscheinlich ist Sotschi der schlechteste Ort dafür. Ich werde sicher aus dem Windschatten überholt", sagte auch Pole-Setter Hamilton nach dem Qualifying am Samstag.

13:01 Uhr: Geht die Mercedes-Serie weiter? Seit 2014 fährt die Formel 1 auf dem Sotschi Autodrom, immer stand am Ende ein Fahrer mit dem Stern auf der Brust auf dem obersten Treppchen. Viermal war Lewis Hamilton der Schnellste, er sicherte sich gestern im Qualifying die Pole Position. 2016 gewann Nico Rosberg, 2017 Valtteri Bottas. Und diesmal?

13:00 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker vom Großen Preis von Russland in Sotschi!