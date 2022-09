Formel 1: Großer Preis von Italien in Monza

Qualifying:

Unter dem Jubel der Tifosi hat sich Ferrari-Fanliebling Charles Leclerc die Pole Position zum Großen Preis von Italien gesichert. Der 24-Jährige drehte im Qualifying beim Heimspiel der Scuderia in Monza in 1:20,161 Minuten die schnellste Runde und verwies Weltmeister Max Verstappen (+0,145) im Red Bull und seinen Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz jr. (+0.268) auf die Plätze zwei und drei. Allerdings ist das Ergebnis der Qualifikation nicht deckungsgleich mit der Startaufstellung: Knapp die Hälfte aller Fahrer, darunter auch Verstappen und Sainz wurden wegen Motor- oder Getriebewechseln in der Startaufstellung strafversetzt. Leclerc holte seine achte Pole in diesem Jahr und die 17. seiner Karriere.

Mick Schumacher im Haas und Sebastian Vettel im Aston Martin profitierten von den Strafen. Schumacher wurde im Qualifying nur Letzter, Vettel landete auf Rang 17 - beide werden in der Startaufstellung aber nach vorne gespült. Kurios dabei: Schumacher erhält auch eine Strafe von 15 Plätzen, aber mindestens drei Konkurrenten erhalten ein noch größeres Handicap und müssen vom Ende des Feldes starten.

Stimmen:

Charles Leclerc (Ferrari): "Wahnsinn! Hoffentlich können wir im Rennen wie 2019 abliefern."

Max Verstappen (Red Bull): "Natürlich müssen wir von etwas weiter hinten losfahren, aber die Runde war gut, hat Spaß gemacht. Es wird ein spannender Kampf."

Streckeninfo:

Monza heißt Hochgeschwindigkeit in der Formel 1. Gerade mal elf Kurven verteilen sich auf 5,793 Kilometern. Mehr als 75 Prozent fahren die Piloten Vollgas auf der "Pista Magica" und erreichen Spitzengeschwindigkeiten von rund 360 Stundenkilometer. Die Strecke liegt in einem malerischen Park, der zu den größten in Europa zählt. 40 Hektar misst er etwa, einst Erholungsort für den königlichen Adel. Mittendrin wurde Anfang der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts binnen 110 Tagen die heutige Formel-1-Strecke gebaut. Fünfmal gewann Michael Schumacher in Monza, fünfmal schaffte es Lewis Hamilton. Einer konnte auf dem Kurs noch nie gewinnen: Weltmeister und WM-Spitzenreiter Max Verstappen.