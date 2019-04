Formel 1: Doppel-Pole für Mercedes in Baku

Sebastian Vettel ärgerte sich nach der nächsten verpassten Chance im WM-Kampf. "Ich bin nicht glücklich, weil unser Tempo vorher besser ausgesehen hatte und wir gerne zwei Autos da vorne gehabt hätten", sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister. In der chaotischen Qualifikation zum Großen Preis von Aserbaidschan (Start am Sonntag um 14.10 Uhr MESZ) wurde Vettel im Ferrari nur Dritter und musste den Mercedes-Piloten Valtteri Bottas und Lewis Hamilton die erste Startreihe überlassen. Ein folgenschwerer Unfall von Youngster Charles Leclerc machte einen enttäuschenden Nachmittag für Ferrari am Kaspischen Meer perfekt. "Wir hatten eine bessere Session erwartet", sagte Vettel.

In den Trainings zuvor hatte Leclerc die Bestzeiten gesetzt, gefolgt von Vettel. Doch im Qualifying schied der 21 Jahre alte Monegasse aus, als er sich an der engsten Stelle des Kurses einen Fahrfehler leistete und in die Streckenbegrenzung krachte. Sein schwer beschädigter Wagen war nicht mehr fahrtüchtig. "Es lief eigentlich ganz gut. Dann war es mein Fehler. Ich werde stärker zurückkommen und im Rennen alles versuchen", sagte Leclerc, der nur als Neunter in den vierten Grand Prix des Jahres geht.

"Fantastischer Job"

Die beiden Mercedes-Piloten ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und starten nebeneinander aus der ersten Reihe. Der Finne Bottas sicherte sich vor Vorjahressieger Hamilton die beste Position. "Es ist perfekt für das Team, beide Autos dort zu haben", sagte Hamilton, der Bottas einen "fantastischen Job" attestierte. Der 29-Jährige setzte seine Bestzeit in letzter Sekunde. Für Bottas ist es die zweite Pole dieser Saison und die achte seiner Laufbahn.

Bottas schaffte im Mercedes in seiner letzten Runde die Bestzeit

Vettel will sich von seinem Platz in der zweiten Reihe neben dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull aber nicht entmutigen lassen. "Wenn wir einen guten Start haben, dann hilft das. Es ist definitiv möglich, das noch umzudrehen", sagte Vettel mit Blick auf das Rennen in Baku, das er bislang noch nie gewinnen konnte: "Wir haben ein gutes Auto und ich denke, wir können uns noch davon erholen."

Vor dem Grand Prix führt Weltmeister Hamilton In der WM-Gesamtwertung mit 68 Punkten knapp vor Bottas (62) und Verstappen (39). Vettel (37) ist Vierter, vor Leclerc (36). Nico Hülkenberg hatte in seinem Renault keine Chance und schied als 18. schon im ersten K.o.-Durchgang aus. Kurz vor Ende des ersten Abschnitts hatte der Pole Robert Kubica seinen Williams an der gleichen Stelle wie Leclerc an die Mauer gesetzt. Die anschließende Bergung des zerstörten Fahrzeugs und die Reparatur der Begrenzung sorgten für mehr als 30 Minuten Verzögerung.

