Formel 1: Charles Leclerc gewinnt Qualifying in Monaco

Erst sorgte er mit seiner Bestzeit für Aufsehen, dann mit einem Crash in die Begrenzungsmauer kurz vor Ende der entscheidenden Qualifikationsphase, dem Q3, für Chaos und den Abbruch des Qualifyings zum Großen Preis von Monaco. Nach den Unfall des Monegassen in der Schwimmbad-Schikane eine knappe Minute vor Ablauf der Zeit wurden rote Flaggen geschwenkt, die Fahrt war für alle beendet, Leclerc hatte sich die Pole Position gesichert. Zweiter mit 0,230 Sekunden Rückstand wurde Max Verstappen im Red Bull, als Dritter platzierte sich Valtteri Bottas im Mercedes. "Es ist enttäuschend, dass ich meine letzte schnelle Runde wegen der roten Flaggen nicht zu Ende fahren konnte", sagte Bottas, räumte aber ein: "So ist es eben manchmal."

WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton, der vor dem fünften WM-Lauf 14 Punkte Vorsprung im Klassement auf Verstappen hat, kam im zweiten Mercedes nicht über Platz sieben hinaus. Sebastian Vettel wurde im Aston Martin Achter. Pechvogel des Tages war Mick Schumacher. Er konnte an der Qualifikation gar nicht teilnehmen, weil er seinen Haas-Boliden im freien Training, dass vor dem Qualifying stattfindet, kaputtgefahren hatte - zu kaputt, um ihn bis zur Qualifikation noch reparieren zu können.