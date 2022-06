Formel 1: Charles Leclerc gewinnt Qualifying in Baku

Qualifying:

Zum sechsten Mal in dieser Formel-1-Saison geht Ferrari-Pilot Charles Leclerc vom ersten Startplatz in ein Rennen. Beim Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan war der Monegasse auf dem Stadtkurs von Baku schneller als die Red-Bull-Piloten Sergio Perez und Max Verstappen. Leclerc liegt in der WM-Gesamtwertung vor dem achten Saisonrennen mit 116 Punkten auf Rang zwei hinter Weltmeister Verstappen (125) und vor Perez (110).

Ein gutes Qualifying gelang Ex-Weltmeister Sebastian Vettel, der in seinem Aston Martin auf den neunten Startplatz fuhr. Haas-Pilot Mick Schumacher erwischte dagegen keinen guten Tag. Der 23-Jährige wurde Letzter der Qualifikation und startet am Sonntag von ganz hinten.

Stimmen:

Charles Leclerc (Ferrari): "Jede Pole fühlt sich gut an, aber diese hier habe ich nicht erwartet, weil ich dachte, dass Red Bull stärker ist. Dann kam aber alles bei mir zusammen. Ich bin sehr glücklich. Wir müssen uns im Rennen gut verteidigen. Es wird auf das Management der Reifen ankommen."

Sergio Perez (Red Bull): "Ich habe ein klein wenig die Wand touchiert. Es war kein gutes Qualifying von mir. Es ist schwierig hier. Wir haben aber ein langes Rennen vor uns und wir müssen einfach sicherstellen, dass wir immer da sind."

Max Verstappen (Red Bull): "Ich hatte ein paar kleine Fehler. Insgesamt hatten wir Probleme die Balance zwischen Vorder- und Hinterachse zu finden. Aber als Zweiter und Dritter haben wir als Team im Rennen gute Chancen."

Mick Schumacher (Haas): Ich glaube, das Qualifying spricht für sich. Es war recht enttäuschend. Wir hätten die Pace gehabt, um weiter vorne zu sein. Baku ist einfach chaotisch und es gibt immer jede Menge Action. Daher kann man auch vom letzten Platz noch in die Punkte fahren.

Streckeninfo:

Bei der Einführung des Großen Preises von Aserbaidschan ging es vor allem darum, Werbung für das Land am Kaspischen Meer zu machen. Daher lautete der Auftrag an die Streckenbauer, nicht nur einen spektakulären und schnellen Stadtkurs zu kreieren, sondern auch möglichst viele Sehenswürdigkeiten und die Altstadt in die Streckenführung einzubinden. Die Runde in Baku besteht aus zwei Teilen: einem engen, winkeligen durch die schmalen Straßen rund um die Burg in der Altstadt und einen Highspeed-Teil auf langen, breiten Geraden. auf 75 Prozent der Strecke fahren die Boliden Vollgas. Für die Teams ist Baku stets eine große Herausforderung, weil man den richtigen Kompromiss zwischen Speed und nötigen Abtrieb finden muss. Schlüsselstellen sind die Kurvenausgänge, bei denen die Boliden stets sehr nah an die Begrenzungsmauern heranfahren. Schon ein kleiner Fehler kann schwere Folgen haben. Rennunterbrechungen und Safety-Car-Phasen sind in Baku im Grunde der Regelfall.