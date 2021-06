Formel 1: Charles Leclerc gewinnt Qualifying in Baku

Zum zweiten Mal in Folge hat Charles Leclerc in dieser Formel-1-Saison das Qualifying gewonnen. Nach Monaco war der Ferrari-Pilot auch in Baku am schnellsten. Allerdings profitierte Leclerc davon, dass es kurz vor Ende der Qualifikation zu einem Unfall kam, der das Qualfying beendete. Weil der Japaner Yuki Tsunoda im Alpha Tauri eine der engen Kurven verpasste und seine Fahrt im Reifenstapel beendete, musste die Zeitenjagd vorzeitig abgebrochen werden. Damit hatte von den Konkurrenten keiner mehr die Möglichkeit, Leclerc noch von der Pole Position zu verdrängen. Es ist die neunte in der Karriere des 23-Jährigen. Beim Rennen am Sonntag startet er vor Lewis Hamilton im Mercedes und Red-Bull-Pilot Max Verstappen.

"Eigentlich war es eine Scheiß-Runde", sagte Leclerc anschließend über seine Bestzeit. "Da waren zwei, drei Ecken, wo ich Fehler gemacht habe. Aber ich hatte den Windschatten von Lewis am Ende. Er hat mich ein bisschen gezogen."

Freud und Leid bei Vettel und Schumacher

Kurz vor dem Ende der zweiten Qualifikationsphase Q2 war Sebastian Vettel einer der Leidtragenden. Der deutsche Vierfach-Weltmeister lag im Aston Martin auf dem elften Platz und war auf einer schnellen Runde, die ihn möglicherweise unter die besten Zehn und damit in die entscheidende Qualifikationsrunde Q3 gebracht hätte. Doch da Daniel Ricciardo seinen McLaren in die Reifenstapel bohrte, wurde das Q2 abgebrochen, die Chance Vettels war dahin.

Profiteur der Ausfälle war dagegen Mick Schumacher: Weil Lance Stroll im Aston Martin und Alfa-Romeo-Pilot Antonio Giovinazzi im Q1 ausschieden, beendete Schumacher das Qualifying auf Rang 17. So gut war er in seiner noch kurzen Formel-1-Karriere noch nie.

Das Rennen in Baku startet am Sonntag um 14 Uhr MESZ. Wir halten Sie an dieser Stelle immer auf dem Laufenden und anschließend können Sie hier auch nachlesen, wie das Rennen gelaufen ist.