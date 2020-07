Formel 1: Bleibt Sebastian Vettel nur noch der Rücktritt?

Von zwei Seiten umringen sanfte Bergketten, die von dunkelgrünen Bäumen bedeckt sind, die Rennstrecke, die auf der anderen Seite von Wiesen umsäumt ist, so weit das Auge reicht. Wohl kaum eine Motorsportanlage ist so malerisch gelegen wie der Red Bull Ring in Spielberg, Österreich. Doch die Idylle trügt, zumindest aus Sicht von Sebastian Vettel. Und daran ist nicht allein das Wetter schuld.

Das Abschlusstraining des zweiten Saisonrennens wurde wegen Dauerregens abgesagt, auch beim am Nachmittag stattfindenden Qualifying konnten die Fahrer aufgrund des Wassers oft nicht viel sehen. Vettel fuhr nur die zehntbeste Zeit, während Dauerweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes sich mal wieder die Pole Position holte. Vettels Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc landete sogar nur auf Rang elf.

Ferrari nicht konkurrenzfähig

"Wir waren nicht schnell genug, um mitzuhalten", sagte Vettel gegenüber dem Fernsehsender Sky. "Natürlich haben wir den Anspruch, weiter vorne zu sein. Aber man kann keine Quantensprünge erwarten." Vergangene Woche, beim ersten Saisonrennen ebenfalls in Spielberg, war Vettel auf Platz elf gefahren.

Die Ferrari-Boliden sind derzeit nicht konkurrenzfähig, Vettel jedoch hat zudem noch mit einem psychologischen Bremsklotz zu kämpfen. "Ich werde nur noch eine begrenzte Zeit für das Team fahren. Das ist keine leichte Situation." Formel 1-Chef Ross Brawn kennt diese Situation aus seiner eigenen Vergangenheit und kann deshalb mitfühlen. "Wenn ein Fahrer ein Team verlässt, dann wird er anders behandelt als ein Fahrer, der bleibt. Das findet im Unterbewusstsein statt. Da kannst du nichts dagegen tun."

Keine guten Aussichten: Sebastian Vettel beim Qualifying in Spielberg

Vettel mit Motivationszweifeln

Der Vertrag zwischen dem viermaligen Weltmeister und dem italienischen Rennstall endet nach dieser Saison, die coronabedingt verspätet startete. Wie es mit dem deutschen Fahrer weitergeht, ist derzeit das große Fragezeichen in der Formel 1. "Zuerst einmal muss ich mit mir selbst ausmachen, ob ich weiterfahren, eine Pause einlegen oder ganz aufhören will. Dann muss ich schauen, welche Möglichkeiten es gibt", hatte der Deutsche zuletzt gegenüber der Presse gesagt.

Viele Optionen hat Vettel jedoch nicht mehr - darüber hat er sich vermutlich auch viele Gedanken gemacht, als er zwischen den beiden Rennen in der steiermärkischen Bergwelt wandern war. Mit Fernando Alonso hat Renault nun einen Routinier in die Formel 1 zurückgeholt. Vettel gibt zu, dass er mit dem französischen Rennstall Kontakt hatte.

Vettel zurück zu Red Bull?

"Aber da war nie was Konkretes. Sie haben mit Alonso eine andere Wahl getroffen. Aber das ändert nichts an meinen Plänen." Auch zu Racing Point hat Vettel sich offenbar einige Gedanken gemacht: "Die haben ein gutes Auto und werden es vielleicht auch 2021 haben, und ich kenne von früher ein paar Leute aus dem Team." Jedoch hatte der 33-Jährige zuletzt mehrmals betont, nur weitermachen zu wollen, wenn er in einem konkurrenzfähigen Auto sitzen würde.

Das beste Auto bietet Mercedes. Daimler-Konzernchef Ola Källenius hatte einem Vettel-Wechsel vor Saisonbeginn jedoch bereits eine Absage erteilt. Bliebe also noch Red Bull, der Rennstall, mit dem Vettel alle seine vier Weltmeistertitel gewann. "Das ist ein Auto, mit dem man Rennen gewinnen kann. Wenn es ein Angebot gäbe, würde ich nicht nein sagen", hatte der Rennfahrer zuletzt bei Servus TV erklärt und damit Wechselgerüchte angeheizt.

Alex Albon ist für Red Bull attraktiver

Allerdings: Mit dem 22-jährigen Max Verstappen hat Red Bull einen jungen, sehr talentierten und sehr hitzköpfigen Topfahrer. Zusammen mit dem oft überehrgeizigen Vettel wäre dies ein explosives Team. Zudem gibt es offenbar ein wirtschaftliches Hindernis, auf das Red-Bull-Sportchef Helmut Marko, ein Freund Vettels, auf Nachfrage von auto motor und sport aufmerksam machte: "Albon ist zur Hälfte Thailänder, und Red Bull gehört zu 51 Prozent Thailändern."

Vettel muss sich selbst jedoch auch ankreiden, nicht mehr als Topfahrer gehandelt zu werden. Seine Leistungen und Ergebnisse waren weder im vergangenen Jahr noch jetzt zu Beginn der diesjährigen Saison überzeugend. Darüber hinaus macht er mit seinen öffentlichen Zweifeln, ob er auch weiterhin im Formel-1-Zirkus mitwirken will, nicht gerade Werbung in eigener Sache.

Es sieht fast so aus, als ob Vettel seine letzte Formel-1-Saison fährt. Zumindest vorerst. Viele Formel-1-Fahrer haben nach ihrem Rücktritt ein Comeback gewagt: Niki Lauda, Nigel Mansell, Michael Schumacher. Und jetzt auch Fernando Alonso. Der Spanier ist immerhin 39 Jahre alt. Da kann Sebastian Vettel sich also ganz schön Zeit lassen.