Formel 1: Ferrari mit Charles Leclerc in Bahrain auf Pole Position

Qualifying:

Die Formel 1 hat zum Auftakt in die Saison 2022 ein neues Top-Duell - und der Sieger heißt Charles Leclerc. Der Monegasse in Diensten der Scuderia Ferrari raste am Samstag beim Qualifying zum Großen Preis von Bahrain (Start 16 Uhr MEZ) zur ersten Pole Position des Jahres. Dabei verwies er Weltmeister Max Verstappen auf Rang zwei und hievte damit das in den vergangenen Jahren arg gebeutelte Traditionsteam aus Italien gleich zum Start in die neue Ära mit grundlegend geändertem Aerodynamik-Konzept wieder an die Spitze. Carlos Sainz im zweiten Ferrari belegte Rang drei vor Verstappens Red-Bull-Kollege Sergio Perez.

Nicht in die Spitze vorstoßen konnten die beiden Mercedes. Während Neuzugang George Russell nur vom neunten Startplatz ins Rennen geht, belegte der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton hinter den beiden Ferrari und Red Bull immerhin Rang fünf. In der gleichen Startreihe, direkt hinter Hamilton, startet dessen langjähriger Teamkollege Valtteri Bottas, der seinen Ferrari-betriebenen Alfa Romeo auf Rang sechs steuerte. Auch für Team Haas, ebenfalls ein Ferrari-Kunde, lief es in Bahrain gut: Kevin Magnussen belegte am Ende Rang sieben, sein Teamkollege Mick Schumacher verpasste als Zwölfter die Top Ten nur knapp.

Weniger zu passen scheint es noch bei Aston Martin. Die Briten fahren mit einem Mercedes-Motor setzen aber auf ein anderes Aerodynamik-Konzept als die "Silberpfeile". In der coronabedingten Abwesenheit von Sebastian Vettel fuhren Vettel-Ersatzfahrer Nico Hülkenberg auf Rang 17, Teamkollege Lance Stroll kam auf Platz 19.

Stimmen vor dem Rennen:

Charles Leclerc (Ferrari): "Das fühlt sich richtig gut an, die vergangenen Jahre waren unglaublich schwierig für das Team Wir hatten gehofft, dass wir jetzt wieder vorne mit dabei sind."

Mattia Binotto (Teamchef Ferrari): "Für das Team ist das eine tolle Belohnung. Das ist gut für uns, für die Tifosi und vielleicht auch die gesamte Formel 1. Das ist ein Schub für den Rest der Saison."

Max Verstappen (Red Bull): "Wir haben einen guten Wagen, das ist das Wichtigste. Es war ein guter Tag."

Lewis Hamilton (Mercedes): "Die Jungs vor uns spielen in einer eigenen Liga."

Toto Wolff (Teamchef Mercedes): "Wenn wir unter die ersten Fünf kommen könnten, wäre das super. Das nehme ich sofort. Wir brauchen ein paar Rennen um uns auszusortieren, dann sind wir wieder da."

Die Strecke

Der Kurs in der Wüste von Sakhir, rund 30 Kilometer vor den Toren der Hauptstadt Manama, stammt aus der Feder des Aachener Formel-1-Baumeisters Hermann Tilke. Es gibt lange Geraden, daher ist der Vollgasanteil recht hoch. Vor und in den neun Rechts- und sechs Linkskurven müssen die Fahrer immer wieder stark bremsen, was die Reifen erheblich beansprucht. Wind und besonders der grobe Sand, der auf die Strecke weht, sind Herausforderungen für Fahrer und Auots. Als Premierensieger hat sich 2004 Michael Schumacher verewigt. Sebastian Vettel gewann in Bahrain viermal (2012, 2013, 2017, 2018), Rekordsieger ist Lewis Hamilton mit fünf Erfolgen (2014, 2015, 2019, 2020, 2021). Unvergessen in der Bahrain-Geschichte ist der Feuer-Unfall Romain Grosjeans im Jahr 2020. Der Franzose krachte mit seinem Haas kurz nach dem Start in die Leitplanken. Sein Wagen brach auseinander und ging sofort in Flammen auf. Erst nach knapp 30 Sekunden tauchte Grosjean aus dem Inferno wieder auf und hatte wie durch ein Wunder nur einen verstauchten Knöchel und leichte Verbrennungen an den Händen.