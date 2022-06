Kazuki und Satoru Nakajima

Satoru Nakajima (l.) fährt von 1987 bis 1991 in der Formel 1 und schafft es als erster Japaner in die Punkteränge. Zweimal wird er Vierter: beim Grand Prix 1987 in Großbritannien und beim Großen Preis von Australien 1989. Die beste Platzierung seines Sohns Kazuki (r.) in dessen Formel-1-Zeit von 2007 bis 2009 ist ein sechster Platz beim Rennen in Australien 2008.