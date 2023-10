Vereinigung von Vergangenheit und Gegenwart: Besucher betrachten am Tag der diesjährigen Vernissage die Installation "As Above, So Below" (Wie oben, so unten) des Ägypters Mohamed Banawy. 2023 findet die Ausstellung "Forever is Now" zum dritten Mal vor den 4.500 Jahre alten Pyramiden von Gizeh statt. Sie wird von der UNESCO und vom ägyptischen Außen- und Tourismusministerium gefördert.