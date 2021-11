FoME-Symposium 2021: Medien in der Vertrauenskrise

In seinem Symposium 2021 nimmt sich das Forum Medien und Entwicklung (FoME) dieses Themas an. Die DW Akademie beteiligt sich mit einer Diskussionsrunde.

Die zweitägige Hybridveranstaltung findet am 18. und 19. November 2021 in Berlin und online statt. Sie wird von Media in Cooperation and Transition (MiCT) ausgerichtet, von der Konrad-Adenauer-Stiftung finanziert und vom Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert. Eine Online-Teilnahme ist noch möglich. Über den folgenden Link können Sie sich kostenlos für das Event registrieren.

Die DW Akademie ist am 18. November um 15:30 Uhr (MEZ) Mitveranstalterin des Panels Lessons learned from crisis communication: How can trust in media be improved? An der Diskussion nimmt unter anderem Stella Suge, Landesdirektorin von FilmAid Kenya (FAK), teil. Die Organisation unterstützt und stärkt marginalisierte Gemeinschaften und arbeitet eng mit der DW Akademie im kenianischen Flüchtlingslager Kakuma zusammen.

Die gesamte Konferenz wird aufgezeichnet und ist im Anschluss auf der FoME-Website abrufbar.

Das Forum Medien und Entwicklung ist ein Netzwerk von Institutionen und Einzelpersonen, die sich für die Stärkung unabhängiger Medien in Entwicklungs- und Transformationsländern einsetzen. Es dient als Plattform für den Erfahrungsaustausch, die Forschung und die Weiterentwicklung von Konzepten und fördert den Dialog zwischen Medienpraktikern, Entwicklungspolitik und Wissenschaft.