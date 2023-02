Fokus Europa

Fokus Europa - Länder, Menschen, Schicksale

Durch russische Käufer explodieren die Immobilienpreise in der türkischen Mittelmeerstadt Antalya. Außerdem: Ein Ärzteteam in Rumänien reist in abgelegene Regionen des Landes und behandelt dort Patienten ohne Krankenversicherung.