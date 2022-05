"Fokus+": Digitales Langformat des Europamagazins auf Erfolgskurs

Warum will die Norwegerin Sandra in der Ukraine kämpfen? Warum ziehen tausenden Freiwillige in diesen Krieg? DW-Journalistin Ruth Krause hat die 'Foreign Fighters' für Fokus+ begleitet: "Ich wollte unbedingt verstehen, warum sie sich diesem wahnsinnigen Risiko aus setzen."

"Wir wollen die spannendsten Geschichten erzählen und dabei die Wertschöpfungskette eines Videos maximal nutzen: vom YT-Langformat bis zu Downcuts und Versionen für unterschiedlichste Sendeplätze und alle Social Media-Plattformen. Beides ist bei dieser Produktion maximal gelungen", so Mathias Stamm, Bereichsleiter Programs bei Analysis & Reports.

"Wir haben 'Analysis & Reports' organisatorisch so aufgestellt, dass wir konsequent zuerst die digitalen Ausspielwege bedienen. Video-on-Demand Produktionen stehen bei uns im Fokus und bedienen vor allem die Auslieferungen", so Katharina Kroll, Leiterin von Analysis and Reports.

Alexander Feist, Redaktionsleiter Fokus Europa, ergänzt: "Fokus+ ermöglicht uns, unser Markenzeichen 'Stories on People' im Langformat und für YouTube vielfältiger und tiefer zu erzählen."

Eine weitere Folge von Fokus+: "Climate Crisis: Can the courts save our planet?"

Was bewegt die Menschen in Europa – politisch, gesellschaftlich und kulturell? Wie leben die Europäer? Welche Meinungen, Hoffnungen und Ängste haben sie? Fokus Europa gibt Antworten und berichtet über die Vielfalt von Menschen, Kulturen und Plätzen auf dem Kontinent – und über die Konflikte und das Zusammenleben der Europäerinnen und Europäer. Das TV-Magazin präsentiert Geschichten direkt aus dem Leben der Menschen – vom polnischen Schmied bis zum finnischen Lotsen, vom britischen Geschäftsmann bis zur türkischen Frauenrechtlerin, vom spanischen Hausbesetzer bis zum italienischen Mafioso.