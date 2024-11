Polizisten schieben Schlamm von einer Straße in Alfafar, einem Ort nahe Valencia. Am Dienstag vergangener Woche hatte es in einigen Ortschaften der bei Touristinnen und Touristen beliebten Region innerhalb weniger Stunden so viel Regen gegeben wie sonst in einem ganzen Jahr. Es wird vermutet, dass die Aufräumarbeiten Wochen in Anspruch nehmen werden. Der Wiederaufbau dürfte Jahre dauern.