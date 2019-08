Flugpreise besteuern - aber wie?

Die Liste der zehn größten CO2-Verursachern Europas birgt auf den ersten neun Plätzen keine Überraschungen: Braunkohlekraftwerk folgt auf Braunkohlekraftwerk; sieben der klimaschädlichsten Anlagen stehen in Deutschland. Auf dem zehnten Platz folgt jedoch kein Stromerzeuger, sondern Europas zweitgrößte Fluggesellschaft Ryanair. Mit zwei innereuropäischen Flugreisen im Jahr hat man schon mehr als die Hälfte der 2,7 Tonnen CO2 zusammen, die laut dem Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung das maximale verträgliche Jahresbudget pro Kopf sind. Ausgerechnet Ryanair trägt mit spottbilligen Preisen einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass in Europa und weltweit so viele Menschen sich fürs Flugzeug entscheiden.

Die Abgeordneten der CSU im deutschen Bundestag wollen sich nun offenbar gegen "Kampfpreise" der Billig-Airlines stemmen: "Neun-Euro-Tickets für Flüge in Europa haben weder mit Marktwirtschaft noch mit Klimaschutz etwas zu tun", sagte Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der "Bild"-Zeitung. Auf Flugtickets unter 50 Euro solle demnach eine "Strafsteuer" fällig werden. Das eine solche Steuer tatsächlich kommt, ist zwar so gut wie ausgeschlossen - aber trotzdem stellt sich die Frage: Ist die Zeit der billigen Flüge vorbei?

Tickets sind schon teurer geworden

Historisch gesehen sind die Billig-Airlines ein Produkt der EU, die ab 1987 den europäischen Luftverkehr in mehreren Schritten liberalisierte und privaten Anbietern den Einstieg in den Wettbewerb ermöglichte. Über Jahre gewöhnten sich die Verbraucher an Tiefstpreise, die zumindest bei ausreichend Vorlauf und Flexibilität zu erhaschen waren. Seit ein paar Jahren wird die Luft auf dem umkämpften Billigflug-Markt jedoch zunehmend dünner. Fluggesellschaften wie Air Berlin, Germania oder zuletzt WOW Air konnten irgendwann nicht mehr mithalten.

2018 wurde das Inventar der insolventen Air Berlin versteigert

Die Tickets seien schon teurer geworden, bestätigt Frank Fichert, Professor für Touristik und Verkehrswesen an der Hochschule Worms. "Die Vorstellung, dass da jeder für 9,99 Euro fliegt, ist falsch", sagt er im DW-Gespräch. "Den Preis zahlen einige sehr wenige, und auch die zahlen vielleicht für den Rückflug deutlich mehr." Bei solchen Preisen handelt es sich meist um ein kleines Kontingent, das durch deutlich teurere Resttickets querfinanziert wird. Bei Ryanair liege der Durchschnittspreis pro Flug bei 40 Euro; im Schnitt würden auch noch Zusatzleistungen wie Kofferentgelte oder Sitzplatzreservierungen in Höhe von 15 Euro pro Strecke dazugebucht. "Wenn Sie mit Ryanair hin- und wieder zurückfliegen, dann zahlen Sie im Durchschnitt 110 Euro", rechnet Fichert vor.

"Man darf nicht vergessen, dass diese 9,99-Euro-Tarife wie jedes Lockvogel-Angebot einen starken Werbeeffekt haben", sagt der Luftfahrtexperte. "Man weiß, Ryanair hat immer mal Angebote für 9,99 Euro, findet dann selbst nur eines für 29,99 und bucht es trotzdem." Je näher der Abflug rückt, desto höher sind die Preise.

Flüge besteuern - aber wie?

Im Flugbetrieb fallen sehr hohe Fixkosten an, etwa für die Flugzeuge selbst, das Personal und den Treibstoff. Deshalb können Airlines nur profitabel arbeiten, wenn die Maschinen einigermaßen gut ausgelastet sind. Pro-Kopf-Kosten wie Flughafenentgelte machen laut Fichert nur einen geringen Anteil des Ticketpreises aus. Deutschland erhebt außerdem eine Luftverkehrsabgabe von 7,38 Euro, bis zu 41,49 Euro auf längeren Strecken.

Hier per Kreuzfahrtschiff, dort per Flugzeug: "Overtourism" durch billige Tickets ist nicht nur in Venedig ein Problem

Bei innerdeutschen Flügen kommen noch 19 Prozent Mehrwertsteuer hinzu. Flüge ins Ausland sind davon befreit: Weil Flugreisen hauptsächlich ein internationales Geschäft sind, tut sich der Fiskus schwer, Steuern in angemessener Höhe darauf zu erheben, damit Airlines keine Standortnachteile haben. Wenn Deutschland im Alleingang eine Mehrwertsteuer auf internationale Flüge erheben würde, dann wären deutsche Flughäfen bei Umsteigeflügen etwa gegenüber Amsterdam, London oder Brüssel benachteiligt: "Da würde ein relativ starker Ausweicheffekt eintreten", sagt Fichert.

Auch europaweite Mehrwertsteuern wären immer mit Nachteilen für einzelne Staaten verbunden, weil sich die Sätze von Land zu Land unterscheiden. Stattdessen wird schon lange eine europaweite Kerosinsteuer gefordert und auch von der EU-Kommission bereits geprüft. Allerdings gilt bei Steuerfragen das Einstimmigkeitsprinzip im Europarat - und die Urlaubsländer am Mittelmeer hätten allen Grund, die Steuer zu verhindern: "Griechenland steht im Wettbewerb zur Türkei als Zielland von Touristen", sagt Luftfahrtexperte Fichert. "Die hätten dann zwar Steuereinnahmen, aber auch eine Verschiebung von Touristenströmen."

Deshalb hält der Touristikprofessor eine "Koalition der Willigen" für wahrscheinlicher: "Im Moment bringen einige europäische Länder Initiativen voran, insbesondere die Niederlande, Frankreich, aber auch Schweden." Über bilaterale Verträge könnten solche Länder eine Kerosinsteuer gemeinsam einführen - allerdings wäre das nur zielführend, wenn zumindest einige der Länder mit den höchsten Luftfahrtaufkommen, also auch Deutschland, an Bord wären.

Die Greta-Frage: Fliegen und das Klima

Eine Steuer und somit auch höhere Preise wären ein Instrument, um die negativen Auswirkungen des Luftverkehrs für das Klima nicht noch weiter ansteigen zu lassen. Die Luftfahrtbranche wächst weltweit kräftig, ab 2020 will sie ihr weiteres Wachstum klimaneutral gestalten. Elektro-Flugzeuge, regenerative Brennstoffe oder "Power to Liquid"-Verfahren, in denen unter Stromverbrauch synthetische Brennstoff erzeugt werden, stehen jedoch erst in einem frühen Stadium.

In Ermangelung marktreifer Alternativen zu fossilen Brennstoffen geschehe das jedoch vorerst hauptsächlich über CO2-Kompensationen, sagt Fichert. Das heißt, dass die Airlines in einen Fonds einzahlen, mit dem Wälder aufgeforstet, erneuerbare Energien ausgebaut oder andere umweltschonende Maßnahmen umgesetzt werden. Bis solche Projekte ihre Klimaschutzwirkung entfalten, vergeht jedoch viel Zeit - in der die CO2-Konzentration in der Atmosphäre mit jedem Flug weiter ansteigt.

Umweltfreundliches Fliegen? So könnten Elektro-Flugzeuge der Zukunft aussehen Klein, leicht und fast emissionsfrei Flugzeuge, die mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betankt werden, fliegen CO2-frei. Auch andere umweltschädliche Emissionen wie Stickoxide und Feinstaub würden wegfallen. Insgesamt müssen Elektroflugzeuge kleiner, leichter und effizienter werden als kerosinbetriebene Flieger - so etwa der Alpha Electro vom slowenischen Start-up Pipistrel, der bereits die Lüfte erobert hat.

Umweltfreundliches Fliegen? So könnten Elektro-Flugzeuge der Zukunft aussehen Elektrischer Bus Elektrisch betriebene Flugzeuge sollen hauptsächlich im Regionalverkehr eingesetzt werden. Das israelische Start-up Eviation möchte mit seinem 9-Sitzer den Pendelverkehr revolutionieren. Bis zu 1000 km/h soll der Prototyp Alice schaffen, der schon 2019 seinen ersten Testflug bestreiten soll.

Umweltfreundliches Fliegen? So könnten Elektro-Flugzeuge der Zukunft aussehen Hoch und weg Das fliegende Taxi des deutschen Unternehmenn Lilium hat seinen Jungfernflug bereits hinter sich. Im April 2017 hob der Jet das erste Mal ab – und zwar vertikal. Der komplett elektrisch betriebene 5-Sitzer hat eine Reichweite von 300 km und braucht von London nach Paris eine Stunde. Die Air-Taxis sollen irgendwann per App bestellbar sein und nicht viel mehr als eine normale Taxifahrt kosten.

Umweltfreundliches Fliegen? So könnten Elektro-Flugzeuge der Zukunft aussehen Klassich und elektrisch gemischt Einige Flugzeugbauer setzen dagegen eher auf Hybride. Airbus, Rolls-Royce und Siemens entwickeln gemeinsam diesen Prototyp eines kommerzielle Fliegers. Der sogenannte e-Fan X wird mit drei Gasturbinen und einem Elektromotor betrieben. Irgendwann soll eine weitere Gasturbine durch einen Elektromotor ausgetauscht werden. Der erste Prototyp soll bereits 2020 die erste Runde drehen.

Umweltfreundliches Fliegen? So könnten Elektro-Flugzeuge der Zukunft aussehen Umweltfreundlich in den Urlaub Der Billigflieger Easyjet möchte ebenfalls klimafreundliches Fliegen ermöglichen. Im September 2017 gab die britische Airline eine Kooperation mit dem amerikanischen Start-up Wright Electric bekannt. Ziel ist es, komplett elektrisch betriebene Flieger für bis zu 150 Passagiere zu bauen. Wann der erste Prototyp fertig sein soll, ist nicht bekannt.

Umweltfreundliches Fliegen? So könnten Elektro-Flugzeuge der Zukunft aussehen Elektrische Zukunft Laut Experten könnten wir in 20 Jahren mit den ersten Elektro-Flugzeugen reisen. Bisherige Prototypen haben eine Reichweite von 250 bis 1000 km. Doch Technologie entwickelt sich schnell - eine gute Nachricht für umweltbewusste Reisefans. Autorin/Autor: Katharina Wecker



Daran würde wohl auch der Dobrindt-Vorstoß einer Strafsteuer für Billigpreise wenig ändern. Für Frank Fichert ist er aus technischen Gründen kaum durchsetzbar - und: "Es passt nicht in eine Marktwirtschaft, Unternehmen bestimmte Preise vorzuschreiben".

Überhaupt ist fraglich, ob er jemals ernsthaft debattiert wird: Bei der SPD gilt er zwar als "Schritt in die richtige Richtung". Ansonsten stieß er jedoch auf Kritik, sogar aus Dobrindts eigener Partei. Aus dem CSU-geführten Verkehrsministerium hieß es, man müsse vor der Ausgestaltung von Instrumenten erst die Diskussion abwarten. Immerhin: "Der Bundesverkehrsminister will nicht, dass das Billigfliegen siegt", sagte ein Sprecher von Minister Andreas Scheuer.