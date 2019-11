Flugausfälle wegen drohendem Streik bei Lufthansa

Das Arbeitsgericht Frankfurt hatte den Eilantrag des Unternehmens, mit dem die Fluggesellschaft den Streik verhindern wollte, abgelehnt. Es liege ein Streikbeschluss vor, erklärte das Gericht. Die Tarifverträge seien wirksam gekündigt und damit gebe es keinen Verstoß gegen die Friedenspflicht. Der geplante Arbeitskampf sei auch nicht unverhältnismäßig, urteilte das Gericht.

Unmittelbar nach dem Urteil kündigte ein Lufthansa-Sprecher an, man werde in die Berufung gehen. Zugleich wurde mitgeteilt, dass wegen des Streiks insgesamt 1300 Flüge mit rund 180.000 betroffenen Passagieren abgesagt würden. Am Donnerstag sollen 700 von 3000 geplanten Flügen gestrichen werden und am Freitag 600. Abgesehen von der Haupt-Airline Lufthansa sind keine Fluglinien betroffen.

Verhandlungen angeboten

Zuvor hatte die Lufthansa der Gewerkschaft UFO noch Vorverhandlungen angeboten, die aber erst mit einem neu zu wählenden Gewerkschaftsvorstand im kommenden Februar hätten abgeschlossen werden können. Der Streik soll am Donnerstag um 00.00 Uhr beginnen und 48 Stunden dauern. Den Kunden wurde bereits angeboten, ihre bereits reservierten Flüge kostenlos umzubuchen.

Darf UFO weiter Tarifabschlüsse durchsetzen?

UFO fordert für die rund 21.000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse. In dem gesamten Tarifkonflikt geht es aber auch um die vom Konzern aufgeworfene Frage, ob UFO überhaupt noch Tarifverträge für das Kabinenpersonal durchsetzen kann.

UFO fürchtet insbesondere, dass der Konzern Kabinen-Tarifverträge mit der Konkurrenzgewerkschaft Verdi abschließt. Die DGB-Gewerkschaft hat Lufthansa zu Gesprächen aufgefordert, konnte aber in der Vergangenheit nicht die Mehrheit der Beschäftigten bei der Kerngesellschaft hinter sich versammeln.

uh/sti (dpa, rtr)