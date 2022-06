Warten im Gewimmel

Warteschlangen, Verspätungen und Annullierungen: Wer derzeit in Deutschland fliegen will, braucht starke Nerven - und viel Zeit. Hier warten zahlreiche Passagiere kurz nach Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen am Flughafen Düsseldorf. Seit Wochen herrscht Chaos an deutschen Flughäfen, bedingt vor allem durch Personalengpässe bei Bodendienstleistern und privaten Sicherheitsfirmen.