Flourid in Wasser, Salz und Zahnpasta - gut oder giftig?

Robert Kennedy Jr. ist der Neffe des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy, Trump-Unterstützer, Impfgegner und möglicherweise nächster US-Gesundheitsminister.

Pläne hat er schon. In einem X-Post verkündete Kennedy, dass mit dem Tag der Vereidigung Trumps die Flouridierung des Trinkwassers in den USA gestoppt werden soll. Flourid sei Industrieabfall und für zahlreiche Krankheiten verantwortlich. Darunter Knochenkrebs, neurologische Entwicklungsstörungen und geringere Intelligenzquotienten bei Kindern.

Was ist Flourid und wo kommt es vor?

Flourid wird - zumindest im Sprachgebrauch - häufig mit Flour verwechselt. Flour ist ein stark ätzendes und giftiges Gas mit durchdringendem Geruch. Durch die Reaktion mit Wasser entsteht Flourwasserstoffsäure, auch genannt Flusssäure.

Flouride sind Salze der Flourwasserstoffsäure . Sie kommen in Form vieler Mineralien in der Natur und auch im menschlichen Körper vor - überwiegend in Knochen und Zahnschmelz, aber auch im Blut und Magensaft.

Natürliche Flouridquellen sind Schwarz- und Grüntee, Fisch und Spargel. Flouride werden in Deutschland Zahnpasten und Speisesalz zugesetzt. In anderen Ländern, darunter den USA, wird das Trinkwasser flouridiert.

Warum wird Trinkwasser mit Flourid versetzt?

Flourid kommt natürlicherweise in geringen Mengen im Wasser vor. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fiel Wissenschaftlern auf, dass höhere Vorkommen natürlichen Flourids in einigen Gegenden der USA zu weniger Kariesfällen bei Kindern führten . Daraufhin wurde andernorts im Land das Trinkwasser mit Flourid versetzt, was seitdem gängige Praxis ist.

"Ein gewisser Anteil an Flourid ist förderlich für die Zahngesundheit", sagt der Toxikologe Carsten Schleh. Flouride sind nicht lebensnotwendig für den Menschen, sondern dienen der sogenannten Remineralisierung des Zahnschmelzes und senken damit das Risiko für Karies.

Mittlerweile wird Flourid in Zahnpasten, Salz oder Trinkwasser weltweit als kosteneffektives Mittel zur Vorbeugung von Karies eingesetzt und von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC als eine der zehn großartigsten Gesundheitsinterventionen des 20. Jahrhunderts gefeiert.

Doch nicht jeder scheint in Feierlaune, wie der Post von Kennedy zeigt. In bestimmten Kreisen ist Flourid seit Jahren als Gift verschrien, das für zahlreiche Erkrankungen verantwortlich sein soll.

Wie hart sind Zähne? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kann Flourid eine Gefahr für die Gesundheit sein?

Den grundsätzlich schlechten Ruf habe Flourid zu Unrecht, sagt der Toxikologe Schleh. "Es gilt auch bei Flourid: Die Dosis macht das Gift." Mit Zahnpasten sei eine Überdosierung nahezu ausgeschlossen. Vor allem deshalb, weil Zahnpasta in der Regel ausgespuckt und nicht heruntergeschluckt wird.

Anders ist das bei flouridiertem Trinkwasser oder Speisesalz. Laut CDC werden einem Liter Trinkwasser 0,7mg Flourid zugesetzt. Das entspricht laut deutschem Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV) der empfohlenen Tagesdosis für ein Kleinkind zwischen dem ersten und vierten Lebensjahr.

Einem erwachsenen Menschen empfiehlt das Institut nicht mehr als 3,8mg Flourid pro Tag aufzunehmen. Eine Überdosierung kann bei Kindern zu weißen Flecken auf den Zähnen, der sogenannten Flourose, führen. Bei noch höherer Flourid-Zufuhr kommt es zu braunen Zahnverfärbungen.

Eine langjährige Überdosierung von 10-25mg pro Tag kann eine Skelettflourose zur Folge haben und zu Knochenbrüchen und Gelenkveränderungen führen. Eine extrem hohe Flouridaufnahme zwischen 300 und 600mg pro Tag kann Nierenschäden verursachen.

Macht Flourid Kinder dümmer?

Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2023 hat sich mit der Frage beschäftigt, ob Flouride im Trinkwasser der Hirnentwicklung schaden können . Die Forschenden kommen zu dem Schluss, dass die von der CDC als sicher eingestufte Flouridkonzentration im Trinkwasser tatsächlich negative Auswirkungen auf die Hirnentwicklung und damit auf die Intelligenz von Kindern haben könnte.

Allerdings schreiben die Autorinnen und Autoren auch, dass die Ergebnisse ihrer Analyse durch die unterschiedliche Qualität der untersuchten Studien verzerrt sein können, "mit einer allgemeinen Tendenz zu schwächeren oder gar keinen Assoziationen in den am sorgfältigsten durchgeführten Studien".

In einer anderen Metaanalyse heißt es, dass der IQ wenn überhaupt nur dann sinkt, wenn die Einnahme von Flourid über den empfohlenen Mengen liegt . Es sei aber aufgrund der vorliegenden Beweise nicht möglich, abschließend zu beurteilen, ob Flourid irgendeine Form von neurologischer Störung verursache oder nicht.

Sollte das Flourid ab dem 20. Januar aus dem amerikanischen Trinkwasser verschwinden, werde es keinen Rückgang neurologischer Erkrankungen geben, glaubt Carsten Schleh. Dafür vielleicht wieder mehr Karies bei Kindern und Erwachsenen.

