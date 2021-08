Florian Wellbrock schwimmt zu Bronze

Lange Zeit hatte er auf Goldkurs gelegen, doch auf den letzten 100 Metern reichten die Kräfte nicht mehr aus, um die Konkurrenz hinter sich zu halten. So schien es, als wüsste Schwimmer Florian Wellbrock zunächst nicht recht, ob er sich nach dem 1500-Meter-Freistil-Finale bei den Olympischen Spielen in Tokio über Bronze freuen oder über eine verpasste bessere Platzierung ärgern sollte. Dann aber huschte doch ein Lächeln über sein Gesicht. Auf der letzten Bahn waren Goldmedaillengewinner Robert Finke aus den USA und der Ukrainer Michailo Romantschuk noch am Deutschen vorbeigeschwommen, der die erste Medaille für deutsche Beckenschwimmer seit 21 Jahren gewann.

"Nicht ohne Grund hat es so lange gedauert, dass deutsche Schwimmer eine Olympia-Medaille geholt haben", sagte Wellbrock im ZDF, dessen Verlobte Sarah Köhler über 1500 Meter ebenfalls Bronze gewonnen hatte. "Jetzt haben wir direkt zwei. Mit Bronze bei Olympischen Spielen darf man zufrieden sein." Drei Tage zuvor hatte Doppel-Weltmeister Wellbrock über 800 Meter Freistil ebenfalls lange geführt, war dann aber abgefangen und Vierter geworden.

Caeleb Dressel gewinnt fünftes Gold

Bei den Staffeln dominierten US-Amerikaner und Australier das Olympia-Becken: Über 4 x 100 Meter Lagen siegte die US-Staffel um Star-Schwimmer Caeleb Dressel in Weltrekordzeit. Das Quartett mit Dressel, Ryan Murphy, Michael

Andrew und Zach Apple schlug nach 3:26,78 Minuten an. Es war der sechste

Weltrekord der Becken-Wettbewerbe in Tokio. Dressel jubelte über sein fünftes Gold dieser Sommerspiele. Bei den Frauen siegten die Australierinnen über 4 x 100 Meter Lagen in 3:51,60 Minuten und olympischem Rekord. Es war das letzte Rennen der Hallenwettbewerbe im Schwimmen. Die USA wurden mit elfmal Gold und insgesamt 30 Medaillen die erfolgreichste Nation im Becken.