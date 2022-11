Flohmärkte in Deutschland

Flanieren, feilschen, Schnäppchen ergattern: Floh- und Trödelmärkte sind in Deutschland beliebt. Hier kann man nicht nur günstig einkaufen, sondern oft auch ungewöhnliche Dinge finden.



So können Sie vorgehen:

Schauen Sie zunächst gemeinsam mit Ihrem Kurs die Video-Folge „Auf Schnäppchenjagd“. Erklären Sie im Kurs gegebenenfalls vorher, was ein Flohmarkt ist. Lassen Sie die Teilnehmenden dann auf ihren Arbeitsblättern Dinge aufschreiben, die sie besitzen und auf einem Flohmarkt für wenig Geld verkaufen würden. Sie sollen sich außerdem für jeden Gegenstand einen Preis überlegen. Lassen Sie dann das Klassenzimmer zum Flohmarkt werden. Die Hälfte des Kurses "verkauft", die andere Hälfte spielt Käuferinnen und Käufer. Nun sollen sich die Einkaufenden die Angebote der Verkaufenden (also die ausgefüllten Arbeitsblätter) anschauen und auf Schnäppchenjagd gehen. Wer schafft es, das beste Schnäppchen zu machen, also für möglichst wenig Geld einen möglichst wertvollen Gegenstand zu bekommen? Lassen Sie die Teilnehmenden auch im Plenum erklären, welche Dinge sie warum auf dem Flohmarkt verkaufen möchten und welche sie eher verschenken oder über Internet/Anzeigen etc. verkaufen würden.



Benötigte Materialien:

Lektion „Auf Schnäppchenjagd“ (Video)

Arbeitsblatt „Auf dem Flohmarkt“

Zeitschriften

Klebestifte und farbige Stifte



Niveaustufe:

B1



Das Format in Kürze:

Mit dem Bandtagebuch entdecken Lernende Deutschland und den deutschen Hip-Hop: Die Münchner Band EINSHOCH6 nimmt sie mit auf eine Reise quer durch die Republik. Die Deutschlernenden begleiten die Band in ihrem Videotagebuch ins Studio, zum Fußballspiel, zur Berliner Mauer oder auf den Weihnachtsmarkt. Die Songs der Alben „Lass uns reden“ und „Reise um die Welt“ sowie coole Musikvideos machen aus dem Bandtagebuch ein Lernformat mit Hitpotenzial.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie in der Lektion im Menü den Punkt "Extras" aufrufen. In einem eigenen Bereich für Lehrkräfte haben wir außerdem noch einmal sämtliche Handreichungen und Arbeitsblätter für den Einsatz der Serie im Unterricht übersichtlich zusammengestellt. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch ein eigenes Aktivitätenbuch mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben.