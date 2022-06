Fliegen ohne Kondensstreifen mit Kerosin aus Stroh

Stroh zu Kraftstoff? Daran arbeitet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Mit Bio-Kerosin aus Stroh sollen Flugzeuge weniger Treibhausgase ausstoßen. Selbst Kondensstreifen könnten verhindert werden. Wird das Fliegen in Zukunft sauberer?

Ein Weltraumbahnhof für Norwegen

Seit 60 Jahren starten vom norwegischen Andøya kleinere Forschungsraketen - zum Beispiel um das Polarlicht zu studieren. Doch nun soll ein neuer Weltraumbahnhof entstehen: Für Norwegen der Zugang zum boomenden Geschäft mit Satellitenstarts, für Europa mehr Unabhängigkeit in der Raumfahrt.

Wenn der Jetstream schwach wird

Der nördliche Jetstream-Höhenwind schwächelt. Und das bringt das Klimasystem ins Wanken. Auf Spitzbergen erforscht die Meteorologin Marion Maturilli schon seit Jahren, wie sich der Jetstream verändert und welche Folgen das hat.

Frag doch! Wie entstehen die Phänomene El Niño und La Niña?

Die Zuschauerfrage an Projekt Zukunft kommt diese Woche von Hernán Sarmiento aus Argentinien.

What to do with CO2? Benzin aus CO2

Kraftstoff nur aus Wasser, CO2 und Energie? Können wir künftig Benzin tanken, ohne Erdöl zu verbrauchen? Tim Böltken und sein Team haben eine Technologie entwickelt, um synthetischen Treibstoff herzustellen - angeblich CO2-neutral. DW-Reporter Ahmad Kalaji hat sich das mal angeschaut.

