Schweinepest: Fleischindustrie fürchtet Einbruch des Exportgeschäfts

Die Lieferungen von deutschem Schweinefleisch nach China machten zuletzt rund ein Viertel aller deutschen Schweinefleischexporte aus. Im Jahr 2019 wurden in Deutschland knapp 60 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde geschlachtet. Rechnet man Geflügel dazu, produzierten die Unternehmen hierzulande knapp acht Millionen Tonnen Fleisch. Besonders Schweinefleisch aus Deutschland ist im Ausland begehrt, die Bundesrepublik ist nach Spanien und den USA drittgrößter Exporteur.

Wichtigster Abnehmer war China, zuvor war es Italien. Der größte deutsche Schlachtbetrieb ist das Unternehmen Tönnies mit einem Marktanteil von über 30 Prozent. Das Unternehmen war im Sommer nach einem massiven Corona-Ausbruch in die Schlagzeilen geraten - auch wegen der schlechten Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Am Stammsitz des Unternehmens in Rheda-Wiedenbrück werden pro Tag etwa 20.000 Schweine geschlachtet und zerlegt.

Handel von Schweinefleisch in Europa weitgehend normal

Südkorea hat bereits am Donnerstag den Import von Schweinefleisch aus Deutschland gestoppt. Die geltenden Regeln für den Handel von Schweinefleisch mit asiatischen Ländern fordern, dass kein Fall von Afrikanischer Schweinepest in Deutschland aufgetreten sein darf.

Während in der Europäischen Union der Handel wohl weitgehend aufrechtzuerhalten sei, gebe es bei Ländern außerhalb der EU andere Regeln, sagte ISN-Geschäftsführer Torsten Staack der Deutschen Presse-Agentur. Für den Export tierischer Produkte würden mit den einzelnen Ländern Handelsabkommen geschlossen, die an Gesundheitsauflagen geknüpft seien.

Der Verband der Fleischwirtschaft (VdF) mahnte, dass neben Seuchenbekämpfung "schnellstmöglich Vereinbarungen mit Drittländern zur Wiederaufnahme des Handels mit Schweinefleisch" getroffen werden sollten. Nur so könne aus nichtbetroffenen Regionen weiterhin Schweinefleisch exportiert werden.