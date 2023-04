Flaschenpost aus Dresden: Plastikmüll im Meer

Kann das sein? Gelangt unser Müll tatsächlich bis an den Polarkreis? Zurück in Dresden lässt diese Frage den Filmemacher Steffen Krones nicht mehr los. Er will es selbst herausfinden. Zusammen mit seinem Freund und Nachbarn, einem technischen Designer, beginnt er, GPS-Bojen zu bauen, um ihren Weg durch die Elbe und danach durch die Nordsee zu verfolgen. Angetrieben von der verrückten Idee, eine Flaschenpost bis auf die Lofoten zu schicken, erleben sie unzählige komische und unglaubliche Momente, Fehltritte aber auch Überraschungen.

Für sein Projekt holt sich der Filmemacher die Unterstützung renommierter Wissenschaftler vom Alfred-Wegener-Institut, denn zunächst muss er verstehen, was überhaupt mit unserem Müll passiert, wenn er unsere Flüsse und Meere erreicht. Neben diesen Wissenschaftlern begleitet ihn zudem sein Freund Kris - ein Inuk aus Norwegen, der im Nordpolarmeer als Reisebegleiter den Touristen die Fragilität und Schönheit der Natur und zugleich den Einfluss des Menschen durch Plastikverschmutzung näherbringen will.

Fast drei Jahre lang arbeiteten Steffen Krones und seine Freunde an ihrem Bojen-Projekt - und somit auch an dem Film "Flaschenpost aus Dresden?". Stilistisch variiert der Film zwischen modernen, authentischen "Selfie"-Aufnahmen, welche die Protagonisten zum Teil selbstständig mit Handys und Handkameras aufnehmen, und großen Kino-Impressionen von den atemberaubenden Landschaften, die sie auf ihrer Reise erkunden. So verbindet sich auch filmisch die persönliche Erfahrung der Freunde mit dem großen Thema Natur und Umweltschutz.