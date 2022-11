Made in Germany

Flüssiggas: Pipelinebau in Rekordzeit

26 Kilometer ist die Anbindungspipeline lang, die vom neuen LNG Hafen in Wilhelmshaven zum Erdgasspeicher führt. Und die wird in Rekordzeit gebaut. Was sonst 8 Jahre dauert, geschieht hier in wenigen Monaten, trotz Regenwetter, Schlamm und Morast.