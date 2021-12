Flüsse in Gefahr - Bangladeschs verseuchtes Delta

Der Film begibt sich auf eine Reise durch Bangladesch, um zu verstehen, warum drei Viertel des Landes jedes Jahr von über die Ufer tretenden Flüssen überschwemmt werden. Auf dieser Reise wird gezeigt, wie die Überschwemmungen die Ernährungssicherheit des Landes bedrohen, wie die Bodenerosion Tausende obdachlos macht und wie Klimaflüchtlinge ihr Heim verlassen müssen, um zu überleben. Unterwegs treffen wir Gemeinden, die sich an den Klimawandel anpassen, indem sie beginnen, wegen des steigenden Meeresspiegels Lebensmittel auf dem Wasser anzubauen - denn dieser droht in den nächsten 30 Jahren 11 % der Landesfläche zu überschwemmen. Die Dokumentation zeigt die Frontlinien des Kampfes gegen die Klimakatastrophe in Bangladesch und portraitiert Aktivisten, die das Bewusstsein für die vom Menschen verursachten Bedrohungen schärfen.