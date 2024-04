Flügel des Pariser Wahrzeichens Moulin Rouge abgefallen

Die Ursache des Vorfalls in der Nacht zum Donnerstag sei noch vollkommen unklar, sagte der Pariser Polizeipräfekt Laurent Nuñez am Morgen dem Sender TF1. Wie die Pariser Feuerwehr mitteilte, besteht keine weitere Einsturzgefahr an dem Gebäude. Verletzte gab es demnach auch nicht. Auf Bildern ist zu sehen, dass alle vier Flügel vor dem Cabaret-Theater lagen.

Beim Herabstürzen wurden auch drei Buchstaben der Leuchtreklame auf dem Dach des Moulin Rouge abgerissen, sodass jetzt nur noch "lin Rouge" über dem Eingang zu lesen ist. Medienberichten ereignete sich das Unglück zwischen zwei und drei Uhr morgens.

"Als ob der Eiffelturm seine Spitze verliert"

Passanten reagierten irritiert: "Das ist ein Gefühl, als ob der Eiffelturm seine Spitze verloren hätte", sagte der 58-jährige Daniel, der täglich auf dem Weg zur Arbeit an dem Cabaret vorbeikommt, der Nachrichtenagentur AFP. "Hoffentlich kann es schnell repariert werden."

Abgestürzte Moulin-Rouge-Flügel auf dem Trottoir vor dem Cabaret: Ursache noch unbekannt Bild: Benoit Tessier/REUTERS

Das Gebäude und auch das Dach würden rund um die Uhr von Sicherheitsleuten überwacht, ein Sabotageakt könne ausgeschlossen werden, sagte Moulin-Rouge-Generaldirektor Jean Victor Clerico: "Es handelt sich offensichtlich um ein technisches Problem."

Die Show geht weiter

Auf das Programm des Vergnügungstempels werde der Vorfall "keinerlei Auswirkungen" haben, betonte Clerico. Die Vorstellungen am Donnerstagabend sollten wie geplant stattfinden: "Wir werden diese Herausforderung meistern."

Das Moulin Rouge, das im Oktober sein 135-jähriges Bestehen feiert, ist nicht nur das älteste Cabaret der französischen Hauptstadt, es ist auch eines der bekanntesten Wahrzeichen und nach dem ebenfalls 1889 fertiggestellten Eiffelturm eine der meistbesuchten Attraktionen von Paris. Allabendlich werden im Moulin Rouge zwei Vorstellungen gegeben, das für seine Cancan-Tänzerinnen berühmte Cabaret zählt rund 600.000 Zuschauer pro Jahr.

Das "Moulin Rouge" vor dem Unglück (Archiv): eine der Hauptattraktionen von Paris Bild: Pascal Le Segretain/Getty Images

Ende des 19. Jahrhunderts gab es etwa 30 Windmühlen auf dem Hügel Montmartre, der wegen seines Lichts und der geringen Mietpreise außerhalb des Pariser Zentrums zahlreiche Künstler anzog - unter ihnen der Maler Henri Toulouse-Lautrec. Er zählte zu den regelmäßigen Besuchern des Moulin Rouge und porträtierte dessen Tänzerinnen und Gäste.

Reise in die Vergangenheit

Heute glänzt das Haus noch immer in sündigem Rot, obwohl die Zeiten, in denen es symbolhaft für das frivole Paris stand, längst vorbei sind. Auch das Publikum des Vergnügungstempels auf dem Montmartre hat sich gewandelt. Die Bohème von einst ist Touristen aus aller Welt gewichen, und die halbnackten Tänzerinnen ziehen nicht mehr nur Männer in Scharen an.

Das Cabaret bedient schon lange nicht mehr das Klischee von Frivolität und Dekadenz. Es ist zu einer Zeitreise in die Vergangenheit geworden, die im Foyer mit den roten Velourstapeten beginnt. Ein Hauch von Belle Époque, der dem Besucher auch in dem 850 Plätze fassenden Vorführungssaal entgegenweht: Lampen und Spiegel im Jugendstil und Litfaß-Säulen mit Toulouse-Lautrec-Bildern.

Das bisher schlimmste Unglück in der Geschichte des Vergnügungslokals war ein durch Bauarbeiten ausgelöster Brand 1915. Danach musste das Moulin Rouge neun Jahre für Renovierungsarbeiten geschlossen bleiben.

mak/AR (afp, dpa)