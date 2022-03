DW Nachrichten

Flüchtlingszustrom bringt Berlin an seine Grenzen

Tausende Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, kommen jeden Tag in der deutschen Hauptstadt an. Mit Hochdruck mobilisiert Berlin alle Ressourcen, um Unterkünfte und Versorgung bereitzustellen. Klar ist, den Zustrom kann die Stadt nicht allein bewältigen.