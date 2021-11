DW Nachrichten

Flüchtlinge in Belarus zwischen Hoffnung und Resignation

Während in Europa die Temperaturen sinken, sitzen tausende Geflüchtete in Belarus fest - in der Hoffnung, doch noch einen Weg in die Europäische Union zu finden. DW-Korrespondent Nick Connolly hat mit einigen der Migranten in der weißrussischen Hauptstadt Minsk gesprochen.