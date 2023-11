Flüchtlinge: Deutschlands Kommunen am Anschlag

Jeden Tag kommen in Berlin gut 200 Flüchtlinge an. Eigentlich sollen sie nur kurz in einer Erstaufnahmeeinrichtung wie der am ehemaligen Flughafen Tegel bleiben und dann auf Unterkünfte in der Stadt verteilt werden. Doch es gibt keine freien Wohnungen. Manche Flüchtlinge hängen schon mehr als ein Jahr in Tegel fest. Was als Ankunftszentrum gedacht war, hat sich zu einer kleinen Stadt entwickelt. Derzeit leben 4000 Menschen dort, der Ausbau läuft. Von bis zu 8000 Plätzen ist in der Berliner Landesregierung die Rede.

Was in Berlin in großem Stil zu beobachten ist, beschäftigt Städte und Gemeinden in ganz Deutschland. Im laufenden Jahr sind bis Oktober rund 220.000 Erstanträge auf Asyl gestellt worden. Außerdem leben rund eine Million ukrainische Kriegsflüchtlinge im Land. Die meisten sind privat untergekommen, doch das funktioniert nicht immer auf Dauer. So melden sich immer mehr Ukrainer und Ukrainerinnen bei den Behörden, um staatlich untergebracht zu werden.

Deutsche Kommunen im Notfallmodus

Bundesweit wissen viele Bürgermeister und Landräte nicht mehr, wo sie die Geflüchteten noch unterbringen sollen, die ihnen über einen festgelegten Verteilschlüssel zugewiesen werden. Allerdings ist die Lage nicht überall gleich. Das zeigt eine Umfrage, die der Mediendienst Integration zusammen mit Migrationsforschern der Universität Hildesheim im Oktober durchgeführt hat.

In Deutschlands Flüchtlingsunterkünften wird es eng

Danach beschreiben knapp 60 Prozent der befragten Kommunen die Lage als "herausfordernd, aber (noch) machbar". 40 Prozent berichten hingegen von einer "Überlastung" beziehungsweise sehen sich "im Notfallmodus". 600 von insgesamt rund 11.000 deutsche Kommunen haben sich an der Umfrage beteiligt. Sie sei nicht repräsentativ, warnt der Hildesheimer Wissenschaftler Boris Kühn, denn bei weitem nicht alle angefragten Bürgermeister und Landräte hätten geantwortet. "Aber die Zahlen erlauben auf jeden Fall eine große, bundesweite Einschätzung."

Nicht nur Wohnungen für Geflüchtete fehlen

Was die Forscher interessierte, waren vor allem die Gründe für die empfundene Überlastung. Genannt wurden fehlende Unterbringungsmöglichkeiten, fehlende Plätze in Kindergärten, aber auch fehlendes Personal in der Verwaltung. Rund ein Drittel der Kommunen, die hier geantwortet haben, sehen diese Bereiche als "überlastet, im Notfallmodus".

Unter den Geflüchteten sind viele schulpflichtige Kinder Bild: Michael Kuenne/PRESSCOV/ZUMA/picture alliance

Seltener, aber ebenfalls zahlreich, wurden Schulen, Sprachkurse, Beratungsangebote und ganz allgemein "Integration" genannt. Eine übermäßige Belastung ergibt sich aber offenbar nicht automatisch, wenn die Flüchtlinge nur noch in Not- oder Massenunterkünften untergebracht werden können. "Auch die Verwaltung und die Betreuung von vielen kleinen Wohneinheiten kann sehr aufwendig sein und wenn eine Kommune unter Personalmangel leidet, kann natürlich gerade bei so einer integrationspolitisch guten Lösung ein hohes Maß an Belastung oder Überlastung entstehen", so Kühn.

Gestresste Politiker

Beinahe die Hälfte der Kommunen nutzt aktuell Notunterkünfte, vor allem Container. Sporthallen sind dagegen nur in sechs Prozent belegt. Was den Forschern auffiel: Die Beurteilung der eigenen Lage hängt auch davon ab, wer die Befragung ausgefüllt hat. Bürgermeister oder Landräte, also die politisch Verantwortlichen, schätzen die Lage tendenziell negativer ein: Zu 53 Prozent sehen sie die eigene Kommune als "überlastet" an. Bei Mitarbeitenden der Fachabteilungen sei das nur bei 37,5 Prozent der Fall gewesen.

Besuch bei der unabhängigen Berliner Beschwerdestelle für Geflüchtete

Miriam Marnich vom Deutschen Städte- und Gemeindebund führt das auf die wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Migrationspolitik zurück. Die komme vorrangig bei den Politikern an. Die Bürgerinnen und Bürger hätten inzwischen Zweifel daran, "ob dieser Staat diese Aufgabe noch bewältigen kann". Diese Stimmung sei überall zu spüren. "Integration ist in vielen Kommunen faktisch im Moment nicht mehr möglich, weil die Ressourcen erschöpft sind. In personeller Hinsicht, aber auch im Hinblick auf Aufnahmekapazitäten."

Was könnte bei der Bewältigung der Zuwanderung helfen?

Drei Bereiche wurden besonders häufig genannt: Eine Begrenzung der Zuwanderung nach Deutschland und damit geringere (oder gar keine) Zuweisungen mehr in die eigene Kommune. Mehr Geld vom Bund und den Ländern, um die Aufgaben vor Ort bewältigen zu können, und dabei eine verlässliche Dauerhaftigkeit der Finanzierung.

Gewünscht wird schließlich auch die Unterstützung bei der Unterbringung und der Versorgung der Geflüchteten mit Wohnraum. Konkret wurden hier insbesondere Vereinfachungen bei gesetzlichen Vorschriften, eine stärkere Verantwortung von Bund und Land für Unterkünfte, aber auch eine Förderung des sozialen Wohnungsbaus genannt.

Abschiebungen: "zahlenmäßig nicht viel zu holen"

Knapp ein Fünftel der kommunalen Vertreter, die sich an der Umfrage beteiligt haben, wünscht sich mehr Abschiebungen. Angesichts dessen, "wie prominent das Thema aktuell bundespolitisch und landespolitisch gesetzt wird, ist das wenig", sagt Migrationsforscher Kühn. Er führt das darauf zurück, dass tatsächlich nur eine Minderheit der untergebrachten Geflüchteten eine Duldung habe oder gar vollziehbar ausreisepflichtig sei. "Das heißt, auf diesem Wege ist eigentlich zahlenmäßig nicht viel zu holen."

Rund 3000 Marokkaner in Deutschland sind ausreisepflichtig: Bundesinnenministerin Nancy Faeser verhandelte Ende Oktober in Rabat mit ihrem Amtskollegen Abdelouafi Laftit über die Rücknahme abgelehnter Asylbewerber Bild: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Neben der Forderung nach mehr Abschiebungen wird in der Politik derzeit auch diskutiert, die Sozialleistungen für Geflüchtete zu begrenzen und weniger oder gar kein Bargeld mehr auszuzahlen. Migrationsforscher sehen diese Forderungen kritisch. "Das Sachleistungsprinzip wurde in den Neunzigern schon ausprobiert, es wurde 2015 schon ausprobiert und es hat sich immer wieder herausgestellt, dass es einfach nicht praktikabel ist", sagt Niklas Hader vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin.

Bezahlkarte für Geflüchtete nur "kleine Stellschraube"

Es sei schon länger rechtlich möglich, Geflüchtete vorrangig mit Sachleistungen zu versorgen. Die Länder und Kommunen würden das nicht machen, weil es viel aufwendiger sei als Bargeld auszuzahlen. Menschen, die in Erstaufnahmeeinrichtungen leben, bekommen ohnehin nur ein Taschengeld von maximal 150 Euro, da sie vor Ort versorgt werden und untergebracht sind. Dieses Taschengeld ist verfassungsrechtlich festgeschrieben. "Wir alle wissen außerdem, dass man natürlich auch das Geld auf einer Geldkarte zu Bargeld machen kann, wenn man denn unbedingt möchte", gibt Harder zu bedenken.

Die Umstellung auf Bezahlkarten, wie es derzeit diskutiert wird, sei nur "eine kleine Stellschraube", sagt Miriam Marnich vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. "Wenn wir ausschließlich auf Sachleistungen übergehen, heißt das noch lange nicht, dass sich deswegen weniger Menschen Richtung Deutschland aufmachen."