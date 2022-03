Global 3000

Flüchtlinge aus der Ukraine suchen eine neue Heimat

Der Überfall Russlands auf die Ukraine treibt immer mehr Menschen in die Flucht. Über drei Millionen sollen es nach UN-Angaben bereits sein. Auch in Deutschland sind bereits mehr als 200.000 Ukrainer angekommen. Viele von ihnen sind traumatisiert und sorgen sich um Freunde und Verwandte, die noch in der Ukraine ausharren müssen.