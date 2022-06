Flüchtlinge auf der Balkanroute: Die Vergessenen

"Ich habe die Mutter meiner zwei Kinder im Krieg verloren. Sie war alles für mich", erzählt Kiano (Name geändert) und weint. Seit etwa zwei Monaten lebe der Kameruner im bosnischen Flüchtlingscamp Lipa, nahe der Stadt Bihac. Als wir uns kennenlernen, steht Kiano vor den weißen Containern, in denen jeweils etwa ein halbes Dutzend Geflüchtete in Hochbetten zusammenwohnen. Es sind um die 30 Grad in der Sonne, Schattenplätze gibt es nur wenige im Camp. Über die Details seiner Flucht und seines Lebens möchte der Kameruner nicht im Flüchtlingslager sprechen - lieber einige Tage später am Telefon.

Gefährliche Minen an der Grenze

"Ich möchte ein Schengener Land erreichen und dort Asyl beantragen", erklärt Kiano seine Wünsche am Telefon. Kroatien ist zwar Teil der EU, aber noch nicht vollständig Teil des Schengener Abkommens. Hier finden an den Grenzen also noch Passkontrollen statt. Kiano wolle alles versuchen, um legal in der EU zu arbeiten und seine Kinder nachzuholen, sagt er. Seit 2018 sei der Mitte 30-Jährige bereits auf der Flucht. Er sei unter anderem über die Türkei und Serbien nach Bosnien gekommen.

Zwei Mal habe der Kameruner bereits versucht, über die bosnisch-kroatische Grenze in die EU zu gelangen. Einmal habe er es fast bis nach Slowenien geschafft. "Nach acht Tagen Fußmarsch, bei Tag und Nacht, konnte ich nicht mehr laufen", erzählt Kiano. Er habe eine Verletzung am Fuß gehabt. Kroatische Bürger hätten die Polizei gerufen, um ihm zu helfen. Diese habe ihm aber nicht geglaubt, dass er verletzt sei - und ihm und seinen Mit-Geflüchteten all ihr Geld und ihre Handys abgenommen.

"Sie brachten mich und meine Freunde um ein Uhr nachts zurück nach Bosnien, in den 'Dschungel'", sagt Kiano. An der bosnisch-kroatischen Grenze gibt es kilometerweit dichten Wald, teilweise noch mit lebensgefährlichen Minen aus dem bosnischen Krieg. Schätzungsweise gibt es noch etwa 200.000 Minen und Blindgänger aus dem Krieg in den 1990ern in Bosnien.

"The Game": Der gefährliche Weg der Flüchtlinge aus Bosnien in die EU In Bosnien gestrandet Noch immer warten Hunderte Flüchtlinge in Ruinen und Zelten rund um die westbosnische Stadt Bihac auf ihre Chance, über die Grenze in die EU zu kommen. Dieser junge Mann ist vor drei Jahren in Pakistan gestartet. Seit Monaten hängt er in Bosnien fest. Sein Backenzahn ist entzündet. Europa ist nur wenige Kilometer entfernt.

"The Game": Der gefährliche Weg der Flüchtlinge aus Bosnien in die EU "Das Spiel" beginnt Seit Frühlingsbeginn wird es wärmer. Jetzt ist die Zeit, wieder "The Game" zu wagen. Über 20 Mal hat dieser junge Mann schon versucht, in die EU zu gelangen. Jedes Mal wurde er aufgegriffen und illegal von der EU-Grenzpolizei zurück nach Bosnien "gepusht". Kleidung und Rucksack hat er von einer lokalen Hilfsorganisation bekommen.

"The Game": Der gefährliche Weg der Flüchtlinge aus Bosnien in die EU Warten auf das richtige Wetter Im 20 Kilometer entfernten Flüchtlingslager Lipa, weit weg von bewohntem Gebiet, leben zurzeit noch 200 bis 300 Männer. Wie diese beiden haben sich die meisten Migranten jedoch einen Unterschlupf am Stadtrand oder im Wald gesucht. Das ist näher an der Grenze. Für Frauen, Kinder und Familien gibt es noch ein kleines Camp in der Stadt.

"The Game": Der gefährliche Weg der Flüchtlinge aus Bosnien in die EU Der Blick nach Westen Die humanitäre Krise in Westbosnien ist nicht beendet, aber sie ist überschaubarer geworden. Viele Migranten haben ihre Ziele - Deutschland, Frankreich oder Italien - mittlerweile erreicht. Zudem war es während der vergangenen Monate zu kalt für "The Game". Die Menschen auf der Flucht haben in Camps in Sarajevo oder in Serbien auf das Frühjahr gewartet.

"The Game": Der gefährliche Weg der Flüchtlinge aus Bosnien in die EU Versorgung durch Hilfsorganisationen und Freiwillige Um die Versorgung der Menschen auf der Flucht kümmern sich seit Jahren lokale Hilfsorganisationen und Freiwillige aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien. SOS-Bihac wurde mitten in der großen Flüchtlingskrise 2015 gegründet. Die Hilfsorganisation wird vom Aachener Netzwerk e.V. unterstützt.

"The Game": Der gefährliche Weg der Flüchtlinge aus Bosnien in die EU Allrad muss sein Endi Cehic ist Sanitäter bei SOS-Bihac. Er kennt die Ruinen und Plätze in den Wäldern, wo Flüchtlinge auf dem Weg zur EU-Grenze unterkommen. Mit dem Geländewagen versorgt er die Menschen so gut es geht mit Lebensmitteln, Kleidung, Wasser und Taschenlampen. Seine Patrouillen führen ihn oft hoch hinauf ins Gebirge.

"The Game": Der gefährliche Weg der Flüchtlinge aus Bosnien in die EU Medizinische Grundversorgung und Rettungsdienst Der 22jährige Endi ist einer der drei ausgebildeten Sanitäter von SOS-Bihac. Seine Kollegen und er kümmern sich um Wundversorgung und andere medizinische Probleme der Migranten in Westbosnien. Für Notfälle steht ein eigener Rettungswagen zur Verfügung, eine Spende der deutschen NGO Lautlos e.V..

"The Game": Der gefährliche Weg der Flüchtlinge aus Bosnien in die EU Notfall morgens um halb fünf Mitarbeiter des Flüchtlingscamps Lipa nahe der kroatischen Grenze rufen an. Zwei Männer sind bei einem Streit durch Messer verletzt worden, einer schwer. Zwei Minuten später ist das SOS-Bihac-Team unterwegs. Einer der Verwundeten hat eine lebensbedrohliche Stichverletzung am Oberkörper. Er bekommt einen speziellen Wundverschluss und eine Infusion.

"The Game": Der gefährliche Weg der Flüchtlinge aus Bosnien in die EU Noteingriff im Krankenhaus Während der Fahrt ins Krankenhaus werden die Schnittwunden des zweiten Verletzten versorgt. Der Schwerverletzte überlebt nur dank des Noteingriffs im Krankenhaus. Viele Flüchtlinge gehen nicht ins Camp Lipa, weil sie sich vor der Gewalt dort fürchten. Sie sagen, hinter den Zäunen des Camps gäbe es auch Erpressung und Raub.

"The Game": Der gefährliche Weg der Flüchtlinge aus Bosnien in die EU Bosnische Polizisten dokumentieren Pushbacks Eindeutige Spuren von Migranten auf dem Weg nach Europa, wenige Meter vor Kroatiens EU-Außengrenze. Auch auf bosnischer Seite patrouillieren Grenzschützer. Beobachten sie illegale Pushbacks durch kroatische Kollegen, wird das dokumentiert und an die nächsthöhere Dienststelle gemeldet. Was mit den Informationen passiert, wissen die Polizisten nicht.

"The Game": Der gefährliche Weg der Flüchtlinge aus Bosnien in die EU "Mein Trauma macht mich stark" Mittlerweile informieren einzelne bosnische Grenzpolizisten SOS-Bihac, wenn sie kranke oder verletzte Menschen im Wald finden. Gerade im Winter rettet das Leben. Zlatan Kovacevic, der Chef der Hilfsorganisation, ist selbst Kriegsopfer: Mit 15 hat er sein linkes Bein durch eine Granate verloren, im Bosnienkrieg. "Mein Trauma macht mich stark", sagt Zlatan.

"The Game": Der gefährliche Weg der Flüchtlinge aus Bosnien in die EU Ein Spiel auf Leben und Tod Bei der Suche nach Menschen in Not benutzt Kovacevic manchmal eine Drohne. Damit lassen sich auch größere Flächen im Gebirge absuchen. "Wir halten jeden Tag Ausschau nach Hilfsbedürftigen", sagt er. "Jetzt, im Frühjahr, machen sie sich wieder auf den Weg. Viele wissen nicht, dass 'The Game' ein Spiel auf Leben und Tod werden kann." Autorin/Autor: Dirk Planert



Tausende von illegalen Pushbacks an der kroatisch-bosnischen Grenze

Viele Geflüchtete im Camp Lipa berichten von teils gewalttätigen Ausweisungen der kroatischen Polizei. Menschenrechtsorganisationen sprechen von allein 16.000 illegalen Pushbacks an der kroatisch-bosnischen Grenze im Jahr 2020. 2021 dokumentierte ein Rechercheteam aus Journalisten, unter anderen der ARD, die gewalttätigen Angriffe der kroatischen Polizei sowie die Wunden von Flüchtenden filmisch - geändert hat sich die Situation an der Grenze bisher offensichtlich nicht.

Auch Kamran (Name geändert) aus Pakistan erzählt von illegalen Ausweisungen. "Ich habe zehn bis zwölf Mal versucht, in die EU zu gelangen", sagt er. Auch ihn habe die Polizei gewaltvoll zurück nach Bosnien gebracht. Eine seiner Hände und einer seiner Füße sind mit einem Verband versehen, als wir sprechen.

Kamran kennt sein genaues Alter nicht. Er sei 18 oder 19, sagt er. Vor fünf Jahren habe er Pakistan verlassen – und seitdem seine Mutter und seine Brüder nicht gesehen. "Ich vermisse meine Mutter sehr", sagt er.

Camp Lipa: Zwischenstation für Geflüchtete mit der EU als Ziel?

Jeder im Camp Lipa, mit dem ich spreche, möchte in die EU. Das Flüchtlingslager soll nur vorübergehend ihr zuhause sein. Laut offiziellen Angaben gibt es im Camp Platz für 1.500 Geflüchtete, bei Bedarf könne es sogar 3.000 Menschen aufnehmen. Viele der Geflüchteten kommen aus Afghanistan, aus Pakistan, auch aus Kuba sind einige Menschen hier gestrandet. Es gibt Strom, WLAN, fließend Wasser, sanitäre Anlagen. Aufgrund der Corona-Pandemie steht auf Schildern an den Toiletten-Containern, dass die Geflüchteten auf ihre eigene persönliche Hygiene Acht geben sollen. In den Containern selbst steht zentimeterhoch das Wasser.

Die Geflüchteten beschweren sich aber nicht. "Die Mitarbeiter geben ihr Bestes für uns", sagt beispielsweise Kiano aus Kamerun. "Es gibt einen Fitnessraum, wir können Karten spielen, wir können Sprachen lernen wie Englisch, Italienisch, Bosnisch", erzählt er weiter. Nur arbeiten dürfen die Geflüchteten nicht - sie haben keine Arbeitserlaubnis.

Die Geflüchteten versuchen, Geld für die Flucht zu verdienen

Doch die Fluchtversuche kosten. Manchmal müssten Taxis bezahlt werden, Essen und Trinken für die tage- und nächtelangen Fußmärsche, erzählen einige der Männer. Einige bekommen Geld von ihren Familien oder Freunden aus dem Ausland geschickt. Andere fahren in die Stadt und verkaufen dort auf der Straße Packungen von Taschentüchern oder andere Dinge, die sie in Mülleimern oder auf der Straße finden. Einige haben auch kleine Lädchen im Camp aufgemacht, um Geld zu verdienen.

Audio anhören 02:41 „Die Welt vergisst Afghanistan“

In einem Container hat ein Mann, der von allen liebevoll Chaacha genannt wird, "Onkel" auf Hindi, beispielsweise einen kleinen Tee-Laden eingerichtet. Neben den Hochbetten, in denen die Männer schlafen, stehen auf einer kleinen Bank und einem kleinen Tisch zwei Wasserkocher, Plastikbecher, Teepulver sowie Milch. Nur einige Container daneben schneidet ein Geflüchteter einem anderen für umgerechnet etwa zwei Euro die Haare. Ein paar Meter weiter türmen sich in einem Container auf einem Hochbett Chips, Gummibärchen und Säfte.

Auch Kiano hat schon versucht, irgendwie Geld zu verdienen. Er habe zum Beispiel schon seine eigenen Schuhe verkauft. Der Kameruner möchte aber gern "richtiger" Arbeit nachgehen. "Ich bin gelernter Klempner", erklärt er, "Ich möchte nach Europa, um nützlich zu sein." Wenn sein Fuß wieder gesund sei, wolle er nochmal versuchen, über die Grenze zu kommen. "Ich habe keine andere Option", sagt er. Zurück in den Krieg nach Kamerun wolle er nicht - obwohl auch die Flucht gefährlich sei. Einer seiner Freunde sei auf der Flucht gestorben. Aber auch über sich und alle anderen Geflüchteten sagt Kiano: "Wir leben zwar, aber innerlich sind wir tot".