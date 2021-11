Weltweit sind nach Schätzungen des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) mehr als zehn Millionen Menschen auf der Flucht. Wer Flüchtling ist, bestimmt die Genfer Flüchtlingskonvention aus dem Jahr 1954.

Danach ist ein Flüchtling eine Person, "die aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will."