Das Material war einst so wertvoll, dass es die finnische Sprache prägte - der Ausdruck "Rinde sammeln" bedeutet noch immer "Geld verdienen". Aus einem Rindenvorrat, den er von Freunden und Verwandten erhält, bastelt der Holzliebhaber alles, was ihm in den Sinn kommt. "Man kann alles machen, was die Fantasie zulässt", sagt er und überlegt, was für eine neue Kreation als nächstes produziert wird.