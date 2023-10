Finnland: Heikler Nachbar Russland

Viele Russen dürfen nicht mehr nach Finnland einreisen. Doch vor allen die Wirtschaft und der Tourismus leidet unter dem weitgehenden Einreisestopp für Russinnen und Russen.

Portugal: Weshalb afghanische MusikerInnen ins Exil fliehen müssen

Das Musikverbot der Taliban zwingt eine ganze Musikschule ins Exil. Die über 250 Schüler des National Institute for Music haben im westeuropäischen Portugal Asyl bekommen.

Die Dynamitfischer von Montenegro

Trotz Verbots werden an Montenegros Küsten Fische mit Dynamit gefangen. Die Meeresflora und -fauna erleidet dadurch irreparable Schäden.

Spanien: Das Vermächtnis der Mauren

Vor über 1300 Jahren ließen maurische Herrscher im Süden Spaniens Bewässerungskanäle anlegen, von denen manche heute noch in Gebrauch sind. Das alte System ist für kleinere Bauern ideal.

Niederlande: Meisterwerke zum Anfassen

Ein Museum in Amsterdam zeigt 50 berühmte Werke der Kunstgeschichte von Malern wie Rembrandt, Monet, Van Gogh – allerdings als Kopien zum Anfassen.

