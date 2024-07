Finale der EM 2024: England fordert Spanien heraus

Ausgangslage:

Es ist angerichtet: Nach schwachem Start in die EURO 2024 und viel (berechtigter) Kritik scheinen die Engländer zum Turnierende hin ihre Topform zu erreichen. Zumindest die erste Halbzeit des Halbfinals gegen die Niederlande lässt auf ein hochklassiges Finale hoffen.

Bei Gegner Spanien muss man sich über mangelnde Spielkunst ohnehin keine Sorgen machen. Die "Furia Roja" gewann alle sechs EM-Partien und zeigte bisher den schönsten Fußball aller Turnierteilnehmer. Offensiv läuft es dank Bundesliga-Profi Dani Olmo und Jungstar Lamine Yamal rund. Zudem kann Nationalcoach Luis de la Fuente in der Defensive wieder auf Daniel Carvajal und Robin Le Normand zurückgreifen, die im Halbfinale gegen Frankreich gesperrt waren.

Die Spielstile der beiden Trainer sind recht unterschiedlich: Während die Spanier auf viel Ballbesitz setzen, sich schön und schnell nach vorne kombinieren und ihr Heil in der Offensive suchen, spielt das Team von Englands Coach Gareth Southgate eher abwartend und defensiv. Allerdings - wie das späte Siegtor von "Joker" Ollie Watkins gegen die Niederlande beweist - sind sie immer in der Lage, zuzuschlagen und ihre wenigen Chancen zu nutzen.

Stimmen vor dem Spiel:

Luis de la Fuente (Nationaltrainer Spanien): " England ist körperlich sehr stark. Wir wollen unseren Stil durchsetzen, das Spiel dominieren und versuchen, keine Fehler zu machen."

Gareth Southgate (Nationaltrainer England): "Wir spielen gegen die beste Mannschaft des Turniers und haben einen Tag weniger Zeit, um uns vorzubereiten - das ist eine große Aufgabe. Aber wir sind immer noch hier, und wir kämpfen."

Statistik:

Insgesamt haben die beiden Nationalteams schon 27-mal gegeneinander gespielt. Zehn Spiele gewannen die Spanier, 13 die Engländer, vier Partien endeten unentschieden. Betrachtet man nur die vier Duelle bei großen Turnieren, fällt die Bilanz ebenfalls zugunsten der "Three Lions" aus. Zwar verloren sie bei der WM-Vorrunde 1950 mit 0:1, siegten aber in der EM-Vorrunde 1980 mit 2:1 und 1996 im EM-Viertelfinale mit 4:2 im Elfmeterschießen. In der WM-Zwischenrunde 1982 trennte man sich 0:0. Das bislang letzte Aufeinandertreffen, im November 2018 in der Nations League, endete mit einem 3:2-Auswärtssieg der Engländer.

Besser wird die Statistik aus spanischer Sicht, wenn man sich nur auf Endspiele konzentriert. Vor 2024 haben die Spanier vier Finals erreicht und keines davon verloren. 1964, 2008 und 2012 holten sie den EM-Titel, 2010 die Weltmeisterschaft. England steht dagegen erst zum dritten Mal in einem Endspiel, zum ersten Mal außerhalb Englands. 1966 feierten sie im Londoner Wembley-Stadion die Weltmeisterschaft, 2021 verloren sie an gleicher Stelle gegen Italien im EM-Endspiel.