Politisch? Ein bisschen

Die Politik mischt mit beim 79. Filmfestival in Venedig, trotz allem Glamour und Bemühen, das "Dolce Vita" am Lido in den Vordergrund zu stellen. Neben den Netflix-Produktionen dominieren in Venedig allerdings vor allem Hollywood und europäische Filme. "No Bears" vom im Iran inhaftierten Filmemacher Jafar Panahi ("Taxi Teheran") bildet eine der wenigen Ausnahmen.