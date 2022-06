Alltagsdeutsch

Filmen in der Schule

Die meisten Jugendlichen gehen sehr gern ins Kino. Aber wie entsteht ein Film? Worauf muss man achten? Manche Schulen in Deutschland bieten Arbeitsgemeinschaften an, um Schüler an das Filmemachen heranzuführen.

Wie man Filme selbst produzieren kann, können Schülerinnen und Schüler an manchen Schulen in speziellen AGs lernen.

