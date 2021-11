FIFA WM 2018

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 (FIFA World Cup) in Russland ist die 21. Ausspielung des bedeutendsten Turniers für Fußball-Nationalmannschaften. 32 Nationen nehmen teil - aber wer wird Weltmeister?

Russland richtet zum zweiten Mal eine Fußball-WM aus. Der Beschluss des FIFA-Exekutivkomitees, die WM an das Land zu vergeben, fiel am 2. Dezember 2010 in Zürich.