FIFA kürt Klopp zum Welttrainer des Jahres

"Ich möchte meinem Team danken, denn als Trainer ist man immer nur so gut wie die Mannschaft", sagte Jürgen Klopp auf der Bühne der Mailänder Scala. Der Coach von Champions-League-Sieger FC Liverpool ist vom Fußball-Weltverband FIFA als Welttrainer des Jahres ausgezeichnet worden. Klopp setzte sich gegen Pep Guardiola von Manchester City sowie Mauricio Pochettino von Tottenham Hotspur durch. An Pochettino gewandt sagte Klopp: "So ist Fußball, wir haben dieses eine Spiel gewonnen, hättet ihr gewonnen würdest Du heute hier stehen", betonte Klopp und erinnerte an die gute Arbeit die auch der Tottenham-Coach geleistet habe.

Er sei "sehr stolz" sagte der frühere Bundesliga-Coach, der gut gelaunt im schicken Smoking an dem Opernhaus angekommen war. Klopp ist der dritte deutsche Preisträger der seit 2010 durchgeführten Wahl: Jupp Heynckes war nach dem Triple mit dem FC Bayern München im Jahr 2013 und Bundestrainer Joachim Löw nach dem WM-Triumph 2014 geehrt worden. Klopp war kurzfristig nach Italien geflogen - erst am Sonntag hatten die Reds das Spitzenspiel der Premier League gegen den FC Chelsea mit 2:1 gewonnen. Nach der hauchdünn verpassten Meisterschaft in der vergangenen Saison, die Manchester City mit einem Punkt Vorsprung gewann (98 zu 97), führt Liverpool die aktuelle Tabelle nach sechs Spielen souverän mit fünf Punkten Vorsprung vor den Citizens an.