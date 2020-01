Feuerwerk der Kunst: Blick auf ein schillerndes Kulturjahr 2020

Rammstein geht auf Tour

13 Wochen Feuerwerk: Rammsteins Europe Stadium Tour 2019 war in den Medien überaus präsent. Am 25. Mai geht's weiter: Mit dem Auftaktkonzert zur Stadium Tour 2020 in Klagenfurt in Österreich. Tickets für die Tour gibt es allerdings noch wenige. Wer Rammstein in ihrem Heimatland erleben will, muss leider enttäuscht werden: Die Shows in Deutschland sind schon lange ausverkauft.