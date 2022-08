Frankreich in Flammen

Auch in Frankreich erreicht die Trockenheit historische Ausmaße. Überall im Land brennt es. Mehrmals an der bei Touristen beliebten Atlantikküste, im Département Gironde. Campingplätze stehen in Flammen, tausende Touristen werden evakuiert, Autobahnen sind gesperrt. Auch der tausendjährige Wald an der berühmten Dune du Pilat bei Arcachon wird Opfer der Flammen.