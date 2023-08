Feuer erloschen: Autofrachter wird in Hafen geschleppt

Die Lage an Bord des Autofrachters ist nach Einschätzung der Experten stabil genug für einen Transport zum sicheren Hafen. Ein Großteil des Schiffes sei inzwischen von Spezialisten inspiziert worden, es gebe "keine Anzeichen dafür, dass es noch immer brennt", sagte ein Sprecher der niederländischen Wasserbehörde. Aber das Risiko bestehe, dass Flammen wieder aufloderten.

Seit dem Morgen wird die "Fremantle Highway" entlang der Wattenmeerküste nach Eemshaven geschleppt, etwa 64 Kilometer vom bisherigen Ankerplatz vor der Insel Schiermonnikoog entfernt. Der niederländische Hafen liegt an der Emsmündung, gegenüber der deutschen Seite mit dem ostfriesischen Emden.

Der Hafen in Eemshaven bietet gute Voraussetzungen, um den schwer beschädigten Autofrachter zu entladen Bild: Lars Penning/dpa/picture alliance

Das fast 200 Meter lange Schiff sei so schwer beschädigt, dass es aus Sicherheitsgründen nur "sehr langsam und vorsichtig" transportiert werde. Spezialisten an Bord würden ständig die Stabilität kontrollieren. "Wir sind auf alles vorbereitet", sagte Sprecher Edwin de Feijter. Der Transport in der Nordsee wird begleitet von mehreren Schleppern sowie einem Spezialschiff, das im Notfall Öl räumen kann. Die Ankunft ist für den frühen Nachmittag vorgesehen.

Im Hafen kann der Frachter entladen werden. Er hat rund 3800 Autos an Bord, darunter etwa 500 E-Autos. Auch Schadstoffe und Schweröl müssen entsorgt werden. Vor allem wegen der Nähe und seiner Infrastruktur gilt Eemshaven als beste Option.

Sorge vor einer Umweltkatastrophe

Die Entscheidung, das Schiff an diesem Donnerstag weiterzuschleppen, sei in der Nacht gefallen. Angesichts der großen Schäden musste das Schiff verlegt werden. "So etwas will man nicht auf offener See haben", sagte der Sprecher. Für den Nachmittag ist harter Nordwestwind vorhergesagt. Die Risiken für Öllecks durch Risse in den Stahlwänden oder sogar ein Kentern nahmen zu. Das könnte zu einer Umweltkatastrophe für die Inseln und das Wattenmeer führen.

Die unter der Flagge Panamas fahrende "Fremantle Highway" war auf dem Weg von Bremerhaven nach Singapur, als vor gut einer Woche Feuer ausbrach. Als Brandherd vermutet wird die Batterie eines E-Autos. Das ist aber noch nicht bestätigt. Bei der Evakuierung des Schiffes war ein Besatzungsmitglied aus Indien ums Leben gekommen. Die übrigen 22 Menschen, die an Bord waren, wurden gerettet. Der 18.500 Tonnen schwere Frachter lag zuletzt 16 Kilometer nördlich der Wattenmeer-Inseln Schiermonnikoog und Ameland vor Anker. Es war am Sonntag und Montag zu diesem vorläufigen Standort geschleppt worden, um ihn aus stark befahrenen Schifffahrtsrouten in Sicherheit zu bringen.

ust/se (dpa, rtr, afp)