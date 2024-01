Festnahme im Präsidentenpalast: Machtkampf in Polen

Bis vor Kurzem gehörten Mariusz Kaminski und Maciej Wasik zu den mächtigsten Menschen in Polen. Als Innenminister in der nationalkonservativen Regierung von Mateusz Morawiecki(2017-2023) war Kaminski Herr über die Polizei und Geheimdienste. Sein Stellvertreter Wasik fungierte im Ministerium als seine rechte Hand. Seit dem Machtwechsel im Dezember 2023 saßen beide Politiker der früheren Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS)für die jetzt größte Oppositionsfraktion im Parlament.

Doch am Dienstagabend wurden Kaminski und Wasik von ihren früheren Untergebenen, die seit einem Monat andere Vorgesetzte haben, im Präsidentenpalast in Warschau festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Sie seien in Handschellen abgeführt worden, berichtete die Onlineplattform Onet.

Ex-Innenminister Mariusz Kaminski (PiS) wurde zu drei Jahren Haft verurteilt Bild: Leszek Szymañski/PAP/picture alliance

Ein Gericht ordnete vorher die Einlieferung der beiden Politiker in eine Haftanstalt an. Die Richter hatten sie im Dezember 2023 zu je zwei Jahren Haft verurteilt - wegen Überschreitung ihrer Kompetenzen im Jahr 2007. Damals leiteten sie die Antikorruptionsbehörde CBA und hatten sich laut Gericht des Amtsmissbrauchs schuldig gemacht.

Festnahme im Präsidentenpalast

"Das ist das symbolische Ende der Rechtlosigkeit der PiS. Es gibt keine heiligen Kühe mehr", sagte der liberale Abgeordnete Dariusz Jonski. Vor der Haftanstalt im Stadtteil Grochow versammelten sich in der Nacht zum Mittwoch mehrere PiS-Abgeordnete. Die Verhaftung sei eine "Rache" und ein "unerhörter Skandal", sagte der PiS-VorsitzendeJaroslaw Kaczynski. Er wiederholte seine Vorwürfe gegen die neue Regierung, die "von außen gesteuert" sei und das Ziel verfolge, den "polnischen Staat zu vernichten".

PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski versucht am 09.01.2024 Zugang zu der Polizeistation zu bekommen, in die die beiden verurteilten Politiker gebracht wurden Bild: Jaap Arriens/NurPhoto/picture alliance

Ein erster Versuch, den Befehl auszuführen, war am Dienstagvormittag (09.01.2024) gescheitert. Als die Polizisten vor dem Wohnsitz der Politiker erschienen, waren die Gesuchten bereits auf dem Weg zum Treffen mit Polens Präsident Andrzej Duda. Das Staatsoberhaupt, das aus dem gleichen politischen Lager wie sie kommt und aus seiner Nähe zur PiS nie einen Hehl gemacht hat, lud Kaminski und Wasik zu einer Veranstaltung in seinen Amtssitz ein. Demonstrativ ernannte Duda zwei ihrer engsten Mitarbeiter zu seinen Beratern und lobte deren Patriotismus. Ein auf der Internetseite veröffentlichtes Foto zeigt die Teilnehmer in bester Laune.

Nach dem Termin trafen sich Kaminski und Wasik auf dem Palast-Gelände mit Journalisten und gaben eine Erklärung ab. In Polen entstehe eine "dunkle Diktatur", sagte Kaminski und sprach von einer "ernsten Staatskrise". Laut Wasik bewegt sich Polen in die Richtung eines "totalitären Staates". "Gerechtigkeit wird siegen, das Böse verliert", riefen sie und kehrten in den Palast zurück. Als Duda seinen Amtssitz kurz verließ, um an einem Treffen außerhalb der Residenz teilzunehmen, griffen die Polizisten am Dienstagabend durch und nahmen die beiden Verurteilten fest.

Duda will sich an Staatschefs in der Welt wenden

"Ich bin persönlich tief erschüttert", sagte Duda am Mittwoch (10.01.2023) in einer ersten Stellungnahme. Er bezeichnete Kaminski und Wasik als "kristall-aufrechte" Menschen, die gegen Korruption gekämpft hätten. "Ich werde nicht ruhen, solange Minister Kaminski und seine Mitarbeiter nicht wieder zu freien Menschen werden", versicherte Polens Präsident. Angesichts der angekündigten Proteste appellierte er an die Landsleute, Ruhe zu bewahren und friedlich zu demonstrieren. Seine Kanzleichefin Grazyna Ignaczak-Bandych hatte zuvor auf X (früher Twitter) bekannt gegeben, dass der Präsident die Staatschefs der Welt darüber informieren werde, dass die Exekutive das polnische Recht und die Verfassung breche. Der ehemalige Innenminister Kaminski selbst ist unterdessen in den Hungerstreik getreten. Seine Verurteilung sei ein Akt politischer Rache, hieß es in einer Erklärung, die am Mittwoch in Warschau verbreitet wurde.

Ex-Staatssekretär im Innenministerium Maciej Wasik wurde im Dezember 2023 zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt Bild: Leszek Szymañski/PAP/picture alliance

Regierungschef Donald Tusk reagierte auf Dudas Versuch, den Gesuchten in seinem Amtssitz Asyl zu gewähren, mit einem Zitat aus dem Strafgesetzbuch. "Wer Strafverfahren erschwert bzw. vereitelt, indem er einem Straftäter hilft, sich der Verantwortung zu entziehen, besonders wer den Täter versteckt (…), unterliegt einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis maximal fünf Jahre", las der Premier vor. Er wolle die politische Auseinandersetzung nicht anheizen, sondern nur dem Präsidenten bewusst machen, in was er sich verwickeln lasse, versicherte Tusk.

Provokation statt Verfolgung der Korruption

Doch Duda blieb in dieser Sache - nach seiner Ansicht - nur konsequent. Denn die aktuelle Situation ist die Folge einer langen und komplizierten Justizgeschichte. Kaminski und Wasik waren bereits 2009 in erster Instanz verurteilt worden - damals zu je drei Jahren Freiheitsstrafe. Der Präsident hatte seine Parteikollegen aber sofort nach seiner Amtsübernahme 2015 begnadigt - bevor das Urteil rechtskräftig wurde. Damit ermöglichte er es ihnen, Ministerposten in der damals neuen PiS-Regierung zu übernehmen. Das Oberste Gericht befand die Begnadigung im Juni 2022 als rechtswidrig und ordnete eine Neuaufnahme des Prozesses in zweiter Instanz an. Im Dezember 2023 wurde dann ein rechtskräftiges Urteil gesprochen.

Polens Präsident Duda macht aus seiner Sympathie für die frühere Regierungspartei PiS keinen Hehl Bild: Czarek Sokolowski/dpa/picture alliance

Die zu zwei Jahren Haft Verurteilten verloren auch ihre Parlamentsmandate - eine Entscheidung, die sie nicht akzeptierten. "Nur mit physischer Gewalt kann man mich von der Teilnahme an der Sejm-Sitzung abbringen", sagte Kaminski in einem Rundfunk-Interview am Montag (08.01.2024). Um mögliche Zwischenfälle im Parlament zu vermeiden, verschob Sejm-Chef Szymon Holownia die Sitzung von diesem Mittwoch (10.01.2024) auf die kommende Woche.

Protest vor dem Parlament geplant

Dabei liegt ein einfacher Ausweg aus der Krise auf der Hand: Duda müsste nur Kaminski und Wasik nochmals begnadigen, diesmal zu Recht, weil das Verfahren beendet und das Urteil rechtskräftig ist. Das Staatsoberhaupt will das nicht tun, weil er damit zugeben würde, dass seine erste Begnadigung fehlerhaft war.

Der von der PiS während ihrer Regierungszeit mit Hilfe des Präsidenten forcierte Justiz-Umbau hat praktisch zur Doppelherrschaft und zum Chaos geführt. Das nationalkonservative Lager um Kaczynski erkennt nur solche Gerichtsurteile an, die für PiS von Vorteil sind. Die Richter, die im Rahmen der Reform neu berufen wurden, werden wiederum in der Europäischen Union nicht akzeptiert.

Demonstranten versuchen, sich Zugang zu der Polizeistation zu verschaffen, in der die beiden verurteilten Politiker festgehalten werden Bild: Jaap Arriens/NurPhoto/picture alliance

Vor der Festnahme riefen Kaminski und Wasik "alle anständigen und normalen" Polen auf, am Donnerstag (11.01.2024) an der Demonstration vor dem Parlament teilzunehmen. Der Protest der "freien Polen" sollte ursprünglich den Veränderungen in den öffentlichen Medien gelten. Jetzt wird wahrscheinlich die Freilassung der beiden Gefängnisinsassen im Vordergrund stehen.

"Der Präsident geht aufs Ganze. Er spielt das gefährlichste Spiel seines Lebens. (…) Die Kriegsfraktion hat gewonnen", kommentiert der Chefredakteur der Tageszeitung Rzeczpospolita am Mittwoch. Und seine Redaktionskollegin Zusanna Dabrowska nennt Kaminski und Wasik "lebendige Torpedos" im Kampf der nationalkonservativen Opposition gegen die Mitte-Links-Regierung von Tusk.