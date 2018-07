Festivalsommer in Deutschland: Tipps für Kurzentschlossene

Die schönsten Musikfestivals in Deutschland

MELT! - You've Got the Love

Florence and the Machine und The XX geben sich zusammen mit über 100 weiteren Bands in Gräfenhainichen die Ehre. Wo ist das bitte, mag sich der eine oder andere fragen? Eingefleischten Pop/Indie/Punk- und Elektrofans ist die Eisenstadt "Ferropolis" am Gremminer See in der Nähe von Dessau ein Begriff. Das "MELT!" (13.-15.07.) ist ein musikalischer Schmelztiegel, der Name ist Programm.