Fernkälte statt Klimagerät: Die bessere Alternative?

Der Verbrauch von Kohle, Öl und Gas heizt die globalen Temperaturen auf. An sehr heißen Tagen ist der Aufenthalt oft nur noch in gekühlten Räumen erträglich.

Dann brummen vielerorts Kühlgeräte an den Hausfassaden, doch sie heizen mit ihrer Abwärme die Städte zusätzlich auf. Zudem verbrauchen die Geräte sehr viel Strom, das kann die Netze überlasten und zu Blackouts führen.

Um diese Probleme anzugehen, setzen immer mehr Großstädte wie Paris, München, Hongkong, Singapur, Dubai oder Toronto auf große zentrale Kühlanlagen und pumpen dann kaltes Wasser durch Kältenetze aus. Vor allem Krankenhäuser, Hotels, Rechenzentren und große Gebäude kühlen damit die Gebäude.

Diese kombinierte Kühl-und Heizanlage nutzt Kälte-und Wärmeenergie aus Flüssen für Hochhäuser in Chongqing, China Bild: Photoshot/picture alliance

Fernkälte: Effizienter als kleine Klimaanlagen

Die Technik der modernen Kälteerzeugung steckt in Kühlschränken, Klimaanlagen und Wärmepumpen.

Das Prinzip: In einem geschlossenen System wird ein Gas komprimiert und zur Flüssigkeit. Der Prozess setzt Wärme frei. Anschließend wird der Druck reduziert, die Flüssigkeit erwärmt sich wieder und wird gasförmig, dabei wird Wärmeenergie aus der Umgebung entzogen - es wird dort kalt.

Große Kühlanlagen erzeugen Kälte im Vergleich zu kleinen Geräten meist effizienter.

Viele Stadtwerke setzen zusätzlich natürliche Kälte ein - aus Flüssen, Grundwasser, Seen oder dem Meer. Dann brauchen die Anlagen sehr viel weniger Energie. "Wir versuchen möglichst viel Grundwasser oder Stadtbäche zu nutzen als Hauptkältelieferant", sagt Stefan Dworschak von den Stadtwerken München.

Wie andere Fernkältenetze hat auch das in München einen Eisspeicher. Mit den großen Kältemaschinen wird dort Eis erzeugt, vor allem nachts, "wenn der Stromverbrauch in der Stadt gering ist, das entlastet das Stromnetz", erklärt Dworschak der DW. Die Kälte wird dann am Tag abgegeben, wenn der Bedarf an Kühlung in den Gebäuden hoch ist.

Mit Wärme kühlen: Absorptionskälte

Darüber hinaus lässt sich Kälte auch mit Wärme erzeugen. In Wien treibt zum Beispiel die Abwärme aus der Müllverbrennungsanlage eine sogenannte Absorptionskältemaschine an. Auch München investiert in diese sehr stromsparende Technik, die Wärme dafür kommt ab Mitte 2024 aus über 1800 Meter Tiefe: Fernkühlung mit Tiefengeothermie.

Die Absorptionstechnik ist ebenfalls schon lange etabliert. Kühlschänke in Wohnmobilen funktionieren nach diesem Prinzip und erzeugen Kälte durch die Verbrennung von Propangas und brauchen so keinen Strom als Antriebsenergie.

Durch die intelligente Kombination verschiedener Techniken, natürlichen Kühlquellen und vorhandener Abwärme brauchen die zentralen Kühlanlagen meist deutlich weniger Strom. In München liegt die Ersparnis durch die zentrale Kühlung im Vergleich zur dezentralen bei "50 bis 70 Prozent", so Dworschak.

In den USA haben bereits mehr als 90 Prozent der Haushalte eine Klimaanlage, die Nachfrage ist vergleichsweise gering - in den heißesten Ländern der Welt leben nur acht Prozent der Menschen mit Klimageräten

Kombination von Kälte- und Wärmetechnik spart Energie

Fernkältenetze haben ebenso wie Fernwärmenetze auch Nachteile. Die Investitionskosten sind hoch, Rohre müssen im Untergrund der Stadt verlegt und dann die Gebäude angeschlossen werden. Darüber hinaus geht Kühl- oder Wärmeenergie beim Transport durch lange Leitungen im Erdreich verloren. Diese Verluste sind besonders hoch, wenn das Wasser sehr kalt oder sehr heiß durch die Rohre fließt.

Hier gibt es laut Experten ein sehr großes Einsparpotential, wenn etwa kombinierte Kälte- und Wärmenetze verlegt werden, wie es in Europa zunehmend gemacht wird - auch im Münchener Stadtteil Moosach nahe des Olympiastadions.

Dort ist das städtische Rechenzentrum an ein Fernkältenetz angeschlossen, kühlt mit Kälte die Server und pumpt dann erwärmtes Wasser in die Rückleitung vom Kältenetz zurück. Einige hundert Meter entfernt wird dieses erwärmte Wasser für die Wärmepumpe in einem Wohnblock genutzt. Sie beheizt 114 Wohnungen und pumpt das abgekühlte Wasser dann wieder in das Kältenetz zurück. "Das ist eine gute Möglichkeit, die Effizienz noch zu steigern. Den Ausbau solcher Netze wollen wir auch deshalb weiter vorantreiben", so Dworschak.

Heizkeller im Münchener Wohnblock mit Wärmepumpen: Sie nutzen Abwärme eines Rechenzentrums im Kältenetz und heizen so 117 Wohnungen Bild: BWP

Sinnvoll sind diese kombinierten Kälte- und Wärmenetze der sogenannten fünften Generation vor allem in gemäßigten Klimaregionen wie Deutschland. Vor Ort kann der Bedarf von Kälte und Wärme gut verzahnt werden, etwa wenn die Abwärme aus Kühlanlagen für Wärmepumpen genutzt wird.

Gebäudedämmung senkt den Kühlbedarf drastisch

Der wichtigste Faktor für eine effiziente Kühlung ist jedoch die Gebäudedämmung , sagt Wolfgang Hasper vom Passivhaus Institut in Darmstadt . Das unabhängige Forschungsinstitut berechnet den Energieverbrauch von Gebäuden, organisiert Tagungen und schult weltweit Architekten für eine energieeffiziente Planung.

Wenn Gebäude gute Fassaden- und Dachdämmungen haben, Fenster mit Doppel- oder Dreifachglas, gute Verschattung und eine intelligente Lüftung, "dann kommt die Wärme von außen nicht mehr rein", erklärt Hasper der DW.

Gut gedämmte Gebäude bräuchten dann heute sogar bis zu zehn Mal weniger Kühlenergie im Vergleich zu einem Gebäude mit sehr viel Glas, ohne Schatten und Dämmung. Zudem könnten auch gedämmte Wohnungen in den heißen Regionen mit effizienten Kühlgeräten ausgestattet werden und so viel Strom sparen, betont Hasper.

Geld sparen und gut fürs Klima: In gedämmten Häusern braucht man fürs Kühlen nur sehr wenig Energie Bild: Pieter Stam de Jonge/ANP/picture alliance

Dämmung sei eine gute Alternative zu Fernkältenetzen, denn Immobilienbesitzer könnten sie selber jederzeit umsetzen, ohne auf den Ausbau eines Fernkältenetzes in der Region zu warten. Und: Besonders in heißen Ländern seien Dämmung und Kältetechnik oft gut mit Photovoltaik zu kombinieren.

"Das Gute ist, dass gerade in diesen Ländern die Sonne kräftig scheint und Solaranlagen sehr viel Strom erzeugen können, dann, wenn der Strombedarf für Kühlung hoch ist", betont Hasper. "Das ist eine günstige Korrelation von Angebot und Nachfrage, es passt gut zusammen."