Bedrohte Idylle

Die Gefahr ist mit bloßem Auge sichtbar: Hinter dem idyllischen Bergdorf erhebt sich der "Brienzer Rutsch". Zwei Millionen Kubikmeter Gestein drohen in den kommenden Wochen loszubrechen und in die Tiefe zu stürzen. Zuletzt bewegten sich die Gesteinsmassen mehr als doppelt so schnell wie noch vor wenigen Wochen - sie könnten Brienz schon bald unter sich begraben.