"Feine Sahne Fischfilet" jetzt doch in Dessau

Das 100-jährige Jubiläum steht kurz bevor. Mit viel Tamtam will die Stiftung Bauhaus 2019 an die glorreiche Zeit der Kunst- und Designschule zwischen 1919 bis 1933 erinnern, die von den Nationalsozialisten geschlossen wurde. Ein vom ZDF für den 6. November geplantes Konzert von "Feine Sahne Fischfilet" hatte die Stiftung Bauhaus Dessau aber abgelehnt - aus Angst, ein Ort politischer Agitation und Aggression zu werden, hieß es. Die linke Punkband engagiert sich gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Rechte Gruppierungen hatten im Internet zum Protest gegen den Auftritt der Musiker aufgerufen.

Anhaltisches Theater als alternativer Veranstaltungsort: erst nein, jetzt doch

Auch das Anhaltische Theater Dessau hatte Ende vergangener Woche zunächst erklärt, nicht als alternativer Veranstaltungsort zur Verfügung zu stehen. Begründung: Man würde mit der Einladung der Band - unkommentiert und als Symbol - ein politisches Statement abgeben, zu dem man nicht bereit sei. Jetzt die Kehrtwende: Am Montag (22.10.2018) teilte das Anhaltische Theater Dessau mit, die Entscheidung von letzter Woche inzwischen zu bedauern: "Die abschlägige Antwort auf eine kurzfristige Anfrage der Medien war schlecht überlegt und falsch", hieß es.

Man habe bei der Band um Entschuldigung gebeten. Der Diskurs über Kunst könne nur geführt werden, wenn sich die Kunst in aller Freiheit präsentieren könne. "Als das heutige Gebäude des Theaters errichtet wurde, wurden Künstler gegängelt, an der Ausübung ihres Berufs gehindert und massenweise vertrieben, verschleppt und getötet. Dem Theater ist bewusst, dass Versuchen, die Kunst zu behindern, jederzeit entgegengetreten werden muss", hieß es weiter zur Begründung.

"Feine Sahne Fischfilet" auch ins Bauhaus-Archiv nach Berlin eingeladen

Nach der Konzert-Absage in Dessau hatte Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) die Band ins Bauhaus-Archiv nach Berlin eingeladen. Damit setzte Lederer als diesjähriger Vorsitzende des Bauhaus-Verbundes ein politisches Signal.

Nachdem das Anhaltische Theater jetzt seinen Rückzug vom Rückzug verkündet hat und der Auftritt am 6. November nun also doch in Dessau stattfinden soll, steht der Termin für das Konzert in Berlin noch nicht fest. Das Bauhaus-Archiv in der Hauptstadt ist derzeit für Sanierungsarbeiten leergeräumt.

Harsche Kritik am Bauhaus Dessau

In den sozialen Netzwerken machen sich Prominente, Musiker und Geschichtsaktivisten große Sorgen.

Die Kritiker fürchten, die Absage des Konzerts sei ein Zugeständnis der Stiftung Bauhaus Dessau an die rechte Szene gewesen.

Vor einigen Jahren war die Band wegen Gewaltaufrufen gegen Polizisten im Verfassungsschutzbericht von Mecklenburg-Vorpommern genannt. Zuletzt spielten die Musiker bei einem Konzert gegen Rechtsextremismus in Chemnitz.

Im Verfassungsschutzbericht taucht der Name der Band seit einigen Jahren nicht mehr auf.

Nicht nur die Musiker kritisieren die Dessauer Absage scharf.

Auch der ehemalige Bundesumweltminister der Grünen, Jürgen Trittin, erinnert an die Tradition des Bauhaus.



